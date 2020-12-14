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АБР предоставил Узбекистану $93 млн на сокращение безработицы из-за COVID-19

© Sputnik / Михаил Голенков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201214/15599594/ABR-predostavil-Uzbekistanu-93-mln-na-sokraschenie-bezrabotitsy-iz-za-COVID-19.html

Средства АБР будут направлены на создание в шести технических и профессиональных учебных заведениях обучающих центров на 60 тысяч мест, в том числе для 48 тысяч трудовых мигрантов, которые не смогли выехать на работу за рубеж в этом году.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Совет директоров Азиатского банка развития одобрил предоставление Узбекистану кредита на 93 млн долларов для сокращения безработицы среди молодежи и вернувшихся в страну трудовых мигрантов в связи с пандемией, сообщает пресс-служба представительства банка в республике.

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Средства АБР будут направлены на создание в шести технических и профессиональных учебных заведениях обучающих центров на 60 тысяч мест, в том числе для 48 тысяч трудовых мигрантов, которые не смогли выехать на работу за рубеж в этом году.

"Проект представляет собой своевременный ответ на пандемию, являясь поддержкой для государственных расходов на социальное содействие и меры на рынке труда", - отметила директор представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини.

В июне министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов заявлял, что число безработных в стране из-за пандемии коронавируса выросло почти до 2 миллионов. При этом 498 тысяч сограждан вернулись из трудовой миграции и остались дома из-за карантинных ограничений.

По официальным данным узбекской стороны, сейчас на заработках за пределами Узбекистана, население которого составляет более 34 миллиона человек, находятся более 2 миллионов человек (около 20% экономически активного населения), в том числе - около 1,5 миллиона в РФ.

Теги:
пандемия, АБР, безработица, Мигранты



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