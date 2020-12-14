Почту Узбекистана ждут кардинальные реформы

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по кардинальному совершенствованию системы оказания услуг почтовой связи".

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В Узбекистане кардинально реформируют почту, сообщает УзА.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по кардинальному совершенствованию системы оказания услуг почтовой связи".

Какие задачи утверждены:

- внедрение сервиса "последняя миля" в сотрудничестве с отечественными и зарубежными компаниями, занимающимися деятельностью по оказанию почтовых и курьерских услуг;

- оказание современных услуг населению, бизнесу и государственным ведомствам путем совершенствования и оцифровки традиционных услуг почтовой связи, внедрения информационных технологий и систем в процессы приема, отслеживания и доставки отправлений;

- увеличение в 2 раза количества услуг по приему и доставке "гибридных почтовых" отправлений;

- создание информационной системы электронной торговой площадки, предоставляющей возможность онлайн-реализации и доставки клиентам продукции отечественных производителей;

- создание центров логистики, налаживание и развитие услуг, включающих в себя хранение и доставку товаров;

- модернизацию автоматизированной системы онлайн-приема платежей в объектах почтовой связи и разработку ее мобильного приложения;

- расширение в два раза видов финансовых услуг, в частности по приему платежей от населения, а также налаживание оказания банковских услуг на основе аутсорсинга минимум в 1 000 почтовых отделений республики, особенно в отдаленных и труднодоступных районах;

- налаживание оказания государственных услуг в почтовых отделениях, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах;

- переподготовку и повышение квалификации кадров, осуществляющих деятельность в системе Национального оператора, с учетом новых видов услуг, внедряемых в сфере почтовой связи.

Также было поручено утвердить ремонт зданий 267 отделений почтовой связи, обеспечение 250 отделений почтовой связи современной компьютерной техникой и мобильными устройствами и создание 145 новых рабочих мест за счет открытия дополнительно 55 отделений почтовой связи.

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Более того, в срок до 1 февраля 2021 года необходимо запустить торговую онлайн-площадку и внедрить систему выставления продукции на торги по республике, а в срок до 1 апреля 2021 года реализовать пилотные/типовые проекты внедрения автоматизированных комплексов самообслуживания (почтоматов).