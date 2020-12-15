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Национальные мелодии и герб: как выглядит новый смартфон Узбекистон

Национальные мелодии и герб: как выглядит новый смартфон "Узбекистон"

УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201215/15606546/Natsionalnye-melodii-i-gerb-kak-vyglyadit-novyy-smartfon-Uzbekiston.html

Кроме того, компания начала производство детских смарт-часов и стационарных телефонов стандарта CDMA 450. 

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. В свободной индустриальной зоне Навои расположилось ООО Telecom Devices PRO, которое наладило производство смартфонов "Узбекистон", пишет УзА.

Новые смартфоны с объемом памяти 64 Гб созданы по поручению Министерства информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан на основе разработки специалиста по локализации проекта и внешнеэкономической деятельности данного ООО Зарнигор Джумановой и рассчитаны на внутренний рынок. 

"В память мобильного устройства загружены произведения президента Республики Узбекистан, коллекция лучших образцов классической и современной узбекской литературы, радиоинсценировки, более сотни узбекских песен и мелодий, а также фотоальбомы с изображением достопримечательностей и живописных уголков республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, смартфон содержит программу "Правительство", которая включает в себя номера телефонов горячих линий министерств, ведомств и организаций. Устройство также снабжено функцией автоматического обновления номеров по мере их изменения.

"Своеобразным новшеством стало и размещение изображения Государственного герба Республики Узбекистан прямо по центру телефонной панели.  Вместе с тем, учитывая, что наша продукция является национальным брендом, телефоны были упакованы в специальные подарочные коробки. Для начала мы ограничились выпуском смартфонов "Узбекистон" в количестве трех тысяч экземпляров, но за короткий срок более 50 процентов продукции было успешно распродано", - отметил руководитель ООО Telekom Devices PRO Н. Рахимов.

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Кроме того, компания начала производство детских смарт-часов и стационарных телефонов стандарта CDMA 450. 

Сейчас ведутся переговоры по экспорту гаджетов в соседние страны.

Теги:
Навои, IT-технологии, технологии, Узбекистан, Узбекистан, мобильный телефон, смартфон, телефон



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