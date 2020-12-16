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Отабек Умаров

Отабек Умаров назначен вице-президентом Олимпийского совета Азии

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201216/15608448/Otabek-Umarov-naznachen-vitse-prezidenta-Olimpiyskogo-soveta-Azii-.html

В рамках ассамблеи Олимпийского совета Азии также состоится церемония подписания контракта о проведении в Ташкенте Юношеских Азиатских игр в 2025 году.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Маскате (Оман) начала свою работу очередная генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии.
Накануне, за день до мероприятия, традиционно прошло 74-е заседание исполкома. В ходе встречи участники избрали новое руководство организации и членов исполнительного комитета, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Отабек Умаров
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отабек Умаров избран главой Центральноазиатской конфедерации ММА

В соответствии с Конституцией Олимпийского совета, страна, в которой пройдёт одно из пяти крупных комплексных соревнований, имеет право выдвигать кандидата на пост вице-президента ОСА.

Благодаря проведению молодежных Азиатских игр 2025 года в Узбекистане, страна впервые получила право предложить своего представителя на пост вице-президента ОСА, отметили в НОК РУз. Им стал экс-глава Ассоциации смешанных боевых искусств (MMA) и Федерации триатлона Узбекистана Отабек Умаров, который ранее был выдвинут на эту должность.

"Проведение Юношеских Азиатских игр в Ташкенте в 2025 году своеобразное испытание для Нового Узбекистана на глазах у всего мира. При поддержке нашего Уважаемого Президента и правительства страны, мы приложим все усилия, чтобы провести это спортивное мероприятие на высоком уровне", - сказал Отабек Умаров.

Сегодня, 16 декабря, в Маскате проходит Генеральная Ассамблея Олимпийского Совета Азии. В этом мероприятии Умаров принимает участие уже в качестве официально назначенного вице-президента ОСА.

Также в рамках Ассамблеи состоится церемония подписания контракта о проведении в Ташкенте Юношеских Азиатских игр в 2025 году.

Теги:
Оман, Узбекистан, назначение, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



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