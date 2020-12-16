Мирзиёев поручил сократить экспорт газа и направить его населению

В регионы будет направляться дополнительно 7-8 миллионов кубометров природного газа в сутки. Кроме того, для нужд населения будет поставлено еще 217 тысяч тонн сжиженного газа.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева проходит видеоселекторное совещание по вопросам устранения недостатков, допущенных при подготовке к зиме.

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Для бесперебойного снабжения отраслей и регионов в зимний период необходимо вырабатывать дополнительно 10-12 миллионов киловатт-часов электроэнергии в сутки. Поставлена задача обеспечить этот недостаток за счет запуска 5 энергоблоков мощностью 900 мегаватт на Ташкентской, Сырдарьинской и Новоангренской электростанциях.

Перебои в электроснабжении связаны в основном с изношенностью 60 процентов распределительных сетей и ростом спроса на электроэнергию. В связи с этим указано на необходимость разработать программу поэтапной модернизации сетей низкого и среднего напряжения и как можно скорее приступить к ее реализации.

Анализ показывает, что сегодня газоснабжение испытывает нехватку в 20 миллионах кубометрах газа в сутки. В результате давление в газопроводах упало более чем в тысяче махаллей.

"Всем нам известно, что проблемы, связанные с газовой системой, появились не сегодня, а мучают нас вот уже тридцать лет. Но никто не вправе использовать это как оправдание. Нашему народу нужен газ, большинство своевременно и честно платит за него", - подчеркнул президент.

Глава государства поручил сократить экспорт газа и направить его прежде всего на удовлетворение потребностей населения. За счет этого в регионы будет направляться дополнительно 7-8 миллионов кубометров природного газа в сутки. Кроме того, для нужд населения будет поставлено еще 217 тысяч тонн сжиженного газа.

Инвесторам будет передано 25 неэффективно работающих месторождений на основе риск-сервис контрактов.

На местах много нареканий по поводу угля. Указано, что 60 тысяч тонн угля, выделенного для населения и социальных объектов, до сих пор не доставлены получателю.