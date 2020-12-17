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Высохшее Аральское море

Южная Корея предоставит $1 млн в помощь жителям Приаралья

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201217/15618468/Yuzhnaya-Koreya-predostavit-1-mln-v-pomosch-zhitelyam-Priaralya.html

Деньги в фонд, помимо Южной Кореи, уже выделили ЕС, Норвегия и Финляндия. Достигнуты договоренности с правительствами Японии и Швейцарии.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Южная Корея предоставит 1 миллион долларов через Программу развития ООН в помощь жителям побережья Аральского моря, пострадавшим от его высыхания, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД этой страны.

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Соглашение о предоставлении помощи подписали генеральный директор департамента по проблемам климатических изменений МИД Южной Кореи и координатор Многопартнерского трастового фонда ООН Дженифер Топпинг.

Для справки: расположенное на границе Казахстана и Узбекистана Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. За последние 55 лет площадь моря сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды уменьшился в 15 раз, увеличилась засоленность, исчезла рыба. Ветер поднимает песчаную пыль с засоленной территории высоко в атмосферу и переносит ее на большие расстояния.

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Фонд, созданный в ноябре 2018 года по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева под эгидой ООН, планирует в течение пяти лет привлечь 123,2 миллиона долларов для увеличения рабочих мест, улучшения социальных и природных условий в зоне бедствия, где проживают более 2 миллионов человек.

Деньги в фонд, помимо Южной Кореи, уже выделили ЕС, Норвегия и Финляндия. Достигнуты договоренности с правительствами Японии и Швейцарии.

Теги:
помощь, Южная Корея, Аральское море



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