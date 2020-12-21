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Авиасообщение между Душанбе и Ташкентом возобновлять пока не будут

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15645982/Aviasoobschenie-mezhdu-Dushanbe-i-Tashkentom-vozobnovlyat-poka-ne-budut.html

Ранее Агентство гражданской авиации Таджикистана сообщало, что получило разрешение Республиканского штаба по противодействию распространению коронавируса на возобновление авиарейсов в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Власти Узбекистана и Таджикистана пока не определились с точной датой возобновления полетов между столицами, сообщает новостное агентство "Азия-Плюс".

Два месяца назад стороны обсуждали возможность восстановления авиасообщения между Душанбе и Ташкентом с 1 ноября, потом перенесли этот срок до 2 декабря, а затем рассматривался новый срок – 1 января 2021 года.

"Скорее всего, авиасообщение между Душанбе с Ташкентом возобновится ближе к весне", - сообщил источник в правительстве республики.

Согласно озвученным данным, принять окончательное решение по данному вопросу не позволяет сложная эпидемическая ситуация в обоих государствах.

© Sputnik / Максим Блинов
Когда возобновят полеты между Узбекистаном и Таджикистаном — ответили в Душанбе

Ранее Агентство гражданской авиации Таджикистана сообщало, что получило разрешение Республиканского штаба по противодействию распространению коронавируса на возобновление авиарейсов в Ташкент.

"Соответствующее решение есть и у узбекских коллег, но точная дата начала авиасообщения пока неизвестна. Перед началом полетов надо уточнить и определить все моменты: какие авиакомпании будут летать, по какому графику, вопросы связанные с пандемией", - отмечали в Агентстве.

Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было приостановлено 16 марта 2020 года. Сейчас между странами частично возобновлен пропуск граждан на наземной границе.

Теги:
авиаперелет, Узбекистан, Таджикистан, рейс



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