Авиасообщение между Душанбе и Ташкентом возобновлять пока не будут

Ранее Агентство гражданской авиации Таджикистана сообщало, что получило разрешение Республиканского штаба по противодействию распространению коронавируса на возобновление авиарейсов в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Власти Узбекистана и Таджикистана пока не определились с точной датой возобновления полетов между столицами, сообщает новостное агентство "Азия-Плюс".

Два месяца назад стороны обсуждали возможность восстановления авиасообщения между Душанбе и Ташкентом с 1 ноября, потом перенесли этот срок до 2 декабря, а затем рассматривался новый срок – 1 января 2021 года.

"Скорее всего, авиасообщение между Душанбе с Ташкентом возобновится ближе к весне", - сообщил источник в правительстве республики.

Согласно озвученным данным, принять окончательное решение по данному вопросу не позволяет сложная эпидемическая ситуация в обоих государствах.

Ранее Агентство гражданской авиации Таджикистана сообщало, что получило разрешение Республиканского штаба по противодействию распространению коронавируса на возобновление авиарейсов в Ташкент.

"Соответствующее решение есть и у узбекских коллег, но точная дата начала авиасообщения пока неизвестна. Перед началом полетов надо уточнить и определить все моменты: какие авиакомпании будут летать, по какому графику, вопросы связанные с пандемией", - отмечали в Агентстве.

Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было приостановлено 16 марта 2020 года. Сейчас между странами частично возобновлен пропуск граждан на наземной границе.