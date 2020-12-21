Квоты для студентов из Узбекистана в вузах РФ будут увеличены

По словам Тюрденева, Узбекистан - в числе лидеров по этому показателю среди зарубежных стран в России.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Россия и Узбекистан работают над увеличением бюджетных квот для узбекистанских студентов в вузах РФ, заявил российский посол в республике Владимир Тюрденев РИА Новости.

"В прошедшую отборочную кампанию на 228 мест правительственной квоты для Узбекистана претендовало более 4 тысяч человек, что свидетельствует о необходимости ее увеличения. Проводим соответствующую работу в этом направлении", - сказал Тюрденев.

Посол сообщил, что в вузах РФ сегодня обучается более 30 тысяч узбекистанских студентов. Узбекистан - в числе лидеров по этому показателю среди зарубежных стран в России.

Также дипломат обратил внимание на последовательное расширение сети филиалов российских вузов в Узбекистане. В частности, недавно этот список в Ташкенте пополнили филиал Российского государственного педагогического университет им. А.И. Герцена и представительство Российского университета дружбы народов (РУДН).

Учителя-русисты из РФ начнут работать в школах Узбекистана с 2021 года >>

РУДН уже проводит обучение по дополнительным общеобразовательным программам для узбекистанских граждан, отправляющихся на работу в РФ, добавил Тюрденев.

Напомним, в течение 2019 года число филиалов российских вузов в республике выросло до десяти.