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Студенты на лекции

Квоты для студентов из Узбекистана в вузах РФ будут увеличены

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15647928/Kvoty-dlya-studentov-iz-Uzbekistana-v-vuzakh-RF-budut-uvelicheny.html

По словам Тюрденева, Узбекистан - в числе лидеров по этому показателю среди зарубежных стран в России.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Россия и Узбекистан работают над увеличением бюджетных квот для узбекистанских студентов в вузах РФ, заявил российский посол в республике Владимир Тюрденев РИА Новости.

"В прошедшую отборочную кампанию на 228 мест правительственной квоты для Узбекистана претендовало более 4 тысяч человек, что свидетельствует о необходимости ее увеличения. Проводим соответствующую работу в этом направлении", - сказал Тюрденев.

Посол сообщил, что в вузах РФ сегодня обучается более 30 тысяч узбекистанских студентов. Узбекистан - в числе лидеров по этому показателю среди зарубежных стран в России.

Также дипломат обратил внимание на последовательное расширение сети филиалов российских вузов в Узбекистане. В частности, недавно этот список в Ташкенте пополнили филиал Российского государственного педагогического университет им. А.И. Герцена и представительство Российского университета дружбы народов (РУДН).

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РУДН уже проводит обучение по дополнительным общеобразовательным программам для узбекистанских граждан, отправляющихся на работу в РФ, добавил Тюрденев.

Напомним, в течение 2019 года число филиалов российских вузов в республике выросло до десяти.

Теги:
Владимир Тюрденев, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, студенты, студент



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