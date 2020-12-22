За год в Узбекистане трудоустроили более 160 тысяч женщин

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В Комиссии по вопросам обеспечения гендерного равенства подвели предварительные итоги года, озвучив некоторые цифры и факты, свидетельствующие о результативности работы. Участие в заседании приняла и руководитель комиссии - Танзила Нарбаева.

Сегодня доля женщин на руководящих должностях достигла 26,6%. Кроме того, впервые на прошедших в прошлом году выборах доля женщин, избранных в Законодательную палату Олий Мажлиса, составила 32%, а в Сенат и местные кенгаши – около 25%. Хотя в предыдущем созыве эти показатели были вдвое меньше.

В соответствии с законом "О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин" во всех министерствах и ведомствах налажена деятельность консультативных советов по вопросам гендерного равенства.

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Возможности получения образования девочками, нуждающимися в социальной защите, расширены, и выделены 4-процентные государственные гранты для поступления в высшие образовательные учреждения. На основе этой новой системы в 2020 году 950 девочек, нуждающихся в социальной защите, приняты на учебу.

Еще одна особенность: за истекший период 2020 года трудоустроено 166,3 тысячи женщин, 31,1 тысячи обучены профессиям, 48,4 тысячам безработных женщин назначены пособия по безработице и обеспечена их социальная защита.

В каждом регионе созданы центры женского предпринимательства, а соответствующими целевыми фондами и коммерческими банками выделены льготные кредиты. За год более 224 тысячам женщин выделены льготные кредиты в размере 6,9 трлн сумов для развития женского предпринимательства. Вместе с тем с целью адресной работы с безработными женщинами, нуждающимися в социальной поддержке и профессиональном обучении, налажено ведение "женской тетради".

Кроме того, в текущем году Сенат Олий Мажлиса совместно с Федерацией профсоюзов и Советом министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента разработал новую систему решения проблем женщин и их всесторонней поддержки. На ее основе для каждого района и города утверждена отдельная дорожная карта, в рамках исполнения которой свыше 4,7 тысячи женщин с инвалидностью получили бытовую технику. За счет средств в размере 18,6 млрд сумов улучшены жилищные условия 1 040 женщин, находящихся в трудном социальном положении.

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Члены комиссии обсудили результаты изучения деятельности центров реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов.

Внедрен охранный ордер, созданы такие системы общения с женщинами, как реабилитационные центры (шелтеры), горячие линии, мобильные приложения "Нажод".