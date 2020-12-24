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Зима в Ташкенте

Введут ли в Узбекистане жесткий новогодний локдаун — ответ эксперта

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201224/15671831/Vvedut-li-v-Uzbekistane-zhestkiy-novogodniy-lokdaun--otvet-eksperta.html

По словам Атабекова, перед принятием таких мер изучается настроение народа, взвешиваются все проблемы и возможности их решения.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков информировал, будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин во время празднования Нового года, сообщают в Министерстве здравоохранения.

"Допустим, что карантинные меры снова будут усилены, а точнее, люди не будут выходить из дома или ходить на работу, кому это выгодно? В то время, когда ситуация в мировом сообществе очень тяжелая, в нашей стране полностью осознают тот факт, что небольшое ослабление карантинных мер может негативно повлиять на текущую эпидемическую ситуацию", - сказал Атабеков.

По словам эксперта, решение специальной республиканской комиссии об ослаблении карантинных ограничений вселяет большую уверенность в организации, ведущие борьбу с вирусом.

Дед Мороз с телефоном
© Sputnik / Евгений Биятов
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"Конечно, перед принятием таких мер изучаются все условия, взвешиваются все проблемы, производятся всесторонние расчеты, а главное – мы изучаем настроение народа, условия и возможности", - отметил специалист.

В заключение Атабеков добавил, что на данный момент в правительстве республики пока не принимали решение об ужесточении карантинных мер.

Напомним: в школах Узбекистана запретили наряжать ёлку, а в детских садах проводить новогодние утренники. Ограничительные меры были приняты для защиты здоровья учащихся в целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Теги:
Узбекистан, пандемия, коронавирус, Карантин, праздник, Новый год



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