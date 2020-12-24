Для сноса недвижимости необходимо договориться с прежними владельцами

Изъять участок имеют право в том случае, если этого требуют международные договоры Республики Узбекистан, а также если на этой территории обнаружено месторождение полезных ископаемых.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Сносить объекты недвижимости, принадлежащие физическим и юридическим лицам, теперь смогут только после полного освобождения жилых и нежилых строений, а также после возмещения рыночной стоимости объектов недвижимости и расходов, связанных с переездом прежних хозяев на новое место. Такие правила предусматривают изменения и дополнения, внесенные в соответствующее законодательство.

Убытки, причиненные физическим и юридическим лицам в результате вынесения незаконного административного акта государственного органа (должностного лица), связанного с изъятием земельного участка, подлежат возмещению государством.

Изъятие земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд производится при согласии землевладельца или по согласованию с землепользователем и арендатором – по решению соответственно кенгашей народных депутатов областей, города Ташкента либо по решению Кабинета министров Республики Узбекистан.

При этом в законе указаны случаи, когда изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд оправдано. Это предоставление земель для нужд обороны и государственной безопасности, охраняемых природных территорий, создания и функционирования свободных экономических зон. Изъять участок имеют право также в том случае, если этого требуют международные договоры Республики Узбекистан, а также если на этой территории обнаружено месторождение полезных ископаемых.

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Строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей и т. д. также является основанием для изъятия недвижимости.

Решение об изъятии земельных участков может быть принято только после проведения открытого обсуждения с собственниками.

При несогласии землевладельца, землепользователя и арендатора с решением об изъятии земельного участка это решение может быть обжаловано в установленном порядке.