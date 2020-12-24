18:52 24 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Жители Узбекистана

РФ и ООН в 2021 году поддержат население Узбекистана во время пандемии

© Flickr / stefan_fotos
Общество
Получить короткую ссылку
6201
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201224/15674139/RF-i-OON-v-2021-godu-podderzhat-naselenie-Uzbekistana-vo-vremya-pandemii.html

Инициатива, рассчитанная на три года, будет осуществляться в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. С 2021 года в Узбекистане будет запущен проект трастового фонда "Россия - ПРООН", который предусматривает содействие в преодолении социально-экономических последствий пандемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике.

Сколько власти Узбекистана потратили на смягчение последствий пандемии >>

Стоимость проекта - 1,9 миллиона долларов, средства будут выделены из трастового фонда "Россия – ПРООН".

"Проект предусматривает разработку и осуществление краткосрочных и среднесрочных программ поддержки самозанятых и безработных, в частности семей трудовых мигрантов", - сказал представитель дипмиссии.

Инициатива, рассчитанная на три года, будет осуществляться в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

Ташкентская молодежь встречает участников автопробега Победа - одна на всех
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
РФ проспонсировала поддержку агросектора и занятости молодежи в Узбекистане

По данным дипмиссии, это уже четвертый проект в Узбекистане, осуществляемый по линии трастового фонда "Россия – ПРООН". С 2019 года в республике реализуются проекты по поддержке сельского хозяйства и занятости молодежи, а также содействию вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию с общим бюджетом около 3 миллионов долларов.

В июне 2015 года Россия и ПРООН подписали соглашение по учреждению трастового фонда. В мае этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и администратор ПРООН Ахим Штайнер во время онлайн-встречи подписали меморандум о пополнении фонда на 30 миллионов долларов.

Теги:
ООН, пандемия, Наманганская область, Андижанская область, Ферганская область, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Британский локдаун на Рождество: что происходит на улицах - фото
"Может аукнуться": Лавров ответил на новые санкции США против России
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться