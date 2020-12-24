РФ и ООН в 2021 году поддержат население Узбекистана во время пандемии

Инициатива, рассчитанная на три года, будет осуществляться в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. С 2021 года в Узбекистане будет запущен проект трастового фонда "Россия - ПРООН", который предусматривает содействие в преодолении социально-экономических последствий пандемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике.

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Стоимость проекта - 1,9 миллиона долларов, средства будут выделены из трастового фонда "Россия – ПРООН".

"Проект предусматривает разработку и осуществление краткосрочных и среднесрочных программ поддержки самозанятых и безработных, в частности семей трудовых мигрантов", - сказал представитель дипмиссии.

Инициатива, рассчитанная на три года, будет осуществляться в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

По данным дипмиссии, это уже четвертый проект в Узбекистане, осуществляемый по линии трастового фонда "Россия – ПРООН". С 2019 года в республике реализуются проекты по поддержке сельского хозяйства и занятости молодежи, а также содействию вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию с общим бюджетом около 3 миллионов долларов.

В июне 2015 года Россия и ПРООН подписали соглашение по учреждению трастового фонда. В мае этого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и администратор ПРООН Ахим Штайнер во время онлайн-встречи подписали меморандум о пополнении фонда на 30 миллионов долларов.