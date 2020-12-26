13:42 26 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари

Турция вводит новые правила пересечения границ для иностранцев

Пресс-служба авиакомпании
Общество
Получить короткую ссылку
98 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201226/15681595/Turtsiya-vvodit-novye-pravila-peresecheniya-granits-dlya-inostrantsev.html

Пассажиры с положительным результатом ПЦР-теста отправятся на лечение в соответствии с действующими правилами Минздрава Турции.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Турция установила новые требования для граждан, прибывающих в страну. Они будут действовать с 28 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года. 

В этой связи компания Uzairways обратилась к пассажирам, планирующим посетить Турцию в ближайшее время.

"Авиапассажирам, прибывающим в Турцию из-за рубежа необходимо иметь действительную справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР SARS-COV-2. Он должен быть сделан не более чем за 72 часов до пересечения границы", - говорится в сообщении национальной авикомпании.

Пассажиры, у которых нет такой справки, будут помещены на 7-дневный карантин по адресу, указанному для проживания при пересечении границы. Те, кто не указал адреса, будут помещены на карантин в местах, выделенных Минздравом Турции.

Узбекские авиалинии получили пятый Boeing 787-8 Dreamliner
НАК
UzAirways объявила новогодние скидки на внутриреспубликанские рейсы

Пассажиры с положительным результатом ПЦР-теста отправятся на лечение в соответствии с действующими правилами Минздрава Турции.

Накануне национальная авиакомпания отменила два рейса в немецкий город Франкфурт-на-Майне.

Власти Узбекистана ввели запрет с 21 декабря по 10 января на въезд в страну граждан из восьми стран в связи с ухудшением там эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19. В список вошла и Германия.

Теги:
UzAirways, коронавирус, Узбекистан, Турция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Необычные новогодние ритуалы в разных уголках мира - фотолента
В Аргентину доставили 300 тысяч доз российской вакцины Спутник V
В Аргентину доставили 300 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"
Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Укротитель "львов": итоги работы Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться