Турция вводит новые правила пересечения границ для иностранцев

Пассажиры с положительным результатом ПЦР-теста отправятся на лечение в соответствии с действующими правилами Минздрава Турции.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Турция установила новые требования для граждан, прибывающих в страну. Они будут действовать с 28 декабря 2020 года до 1 марта 2021 года.

В этой связи компания Uzairways обратилась к пассажирам, планирующим посетить Турцию в ближайшее время.

"Авиапассажирам, прибывающим в Турцию из-за рубежа необходимо иметь действительную справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР SARS-COV-2. Он должен быть сделан не более чем за 72 часов до пересечения границы", - говорится в сообщении национальной авикомпании.

Пассажиры, у которых нет такой справки, будут помещены на 7-дневный карантин по адресу, указанному для проживания при пересечении границы. Те, кто не указал адреса, будут помещены на карантин в местах, выделенных Минздравом Турции.

Пассажиры с положительным результатом ПЦР-теста отправятся на лечение в соответствии с действующими правилами Минздрава Турции.

Накануне национальная авиакомпания отменила два рейса в немецкий город Франкфурт-на-Майне.

Власти Узбекистана ввели запрет с 21 декабря по 10 января на въезд в страну граждан из восьми стран в связи с ухудшением там эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19. В список вошла и Германия.