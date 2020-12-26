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Ташкентский государственный юридический университет (ТГЮУ)

Ташкентский юридический университет обменяется студентами с российским вузом

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201226/15681849/Tashkentskiy-yuridicheskiy-universitet-obmenyaetsya-studentami-s-rossiyskim-vuzom.html

В планах двух вузов — запуск образовательных программ, осуществление исследовательских проектов, участие в международных грантах, конференциях и конкурсах, публикации научных статей, учебной и научной литературы.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Ташкентский государственный юридический университет и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ подписали договор о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе российского вуза.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Виталий Аньков
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В ближайшем будущем между двумя вузами наладят академический обмен студентами и профессорами, будут разработаны и внедрены совместные программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также органов госвласти.

В планах двух вузов — запуск образовательных программ, осуществление исследовательских проектов, участие в международных грантах, конференциях и конкурсах, публикации научных статей, учебной и научной литературы.

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Для справки: Российская академия народного хозяйства и государственной службы создана 20 сентября 2010 года и является единственным образовательным учреждением при президенте РФ.

Ранее институт развития туризма при Госкомтуризме Узбекистана также подписал меморандум о сотрудничестве с Сочинским государственным университетом РФ.

Документ будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя научно-образовательными заведениями. В частности, планируется проведение совместных исследований в сфере туризма и гостеприимства, а также научно-образовательных конференций и семинаров.

Теги:
высшее образование, Образование, сотрудничество, Узбекистан, Россия



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