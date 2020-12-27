Утверждены минимальные ставки аренды для предпринимателей на 2021 год

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане опубликован закон о государственном бюджете на 2021 год. Документом установлены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих помещения и автотранспорт в аренду.
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Основной перечень видов арендного платежа:
Ставки для сдачи в аренду жилого помещения за 1 кв.м:
- Ташкент – 14 000 сумов;
- Нукус и областные центры – 8 500 сумов;
- Другие населенные пункты – 4 000 сумов.
Ставки для сдачи в аренду нежилого помещения за 1 кв.м:
- Ташкент – 29 000 сумов;
- Нукус и областные центры – 17 000 сумов;
- Другие населенные пункты – 7 500 сумов.
Ставка за легковой автомобиль – 575 000 сумов.
Ставка за микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили – 1 150 000 сумов.
Напомним: в конце ноября на портале СОВАЗ был размещен проект закона о государственном бюджете республики на 2021 год. Из документа следовало, что в республике незначительно вырастут минимальные ставки аренды для физических лиц.