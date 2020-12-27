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Вывеска на здании, в котором сдаются в аренду помещения

Утверждены минимальные ставки аренды для предпринимателей на 2021 год

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201227/15685517/Utverzhdeny-minimalnye-stavki-arendy-dlya-predprinimateley-na-2021-god.html

В соответствии с документом в стране установлена новая ценовая категория за аренду жилого или нежилого помещения, а также легковых и грузовых автомобилей.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане опубликован закон о государственном бюджете на 2021 год. Документом установлены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих помещения и автотранспорт в аренду.

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Основной перечень видов арендного платежа:

Ставки для сдачи в аренду жилого помещения за 1 кв.м:

  • Ташкент – 14 000 сумов;
  • Нукус и областные центры – 8 500 сумов;
  • Другие населенные пункты – 4 000 сумов.

Ставки для сдачи в аренду нежилого помещения за 1 кв.м:

  • Ташкент – 29 000 сумов;
  • Нукус и областные центры – 17 000 сумов;
  • Другие населенные пункты – 7 500 сумов.

Ставка за легковой автомобиль – 575 000 сумов.

Ставка за микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили – 1 150 000 сумов.

Напомним: в конце ноября на портале СОВАЗ был размещен проект закона о государственном бюджете республики на 2021 год. Из документа следовало, что в республике незначительно вырастут минимальные ставки аренды для физических лиц.

Теги:
налоги, Узбекистан, ставки, Недвижимость, аренда автомобиля, аренда



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