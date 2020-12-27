Утверждены особенности трудовой деятельности самозанятых граждан – ГНК

Встать на учет в статусе самозанятого можно в онлайн-формате посредствам мобильного приложения SOLIQ. Соответствующая справка содержит специальный QR-код, который направляется физлицу при регистрации

ТАШКЕНТ, 27 дек – Sputnik. В перечень видов деятельности (работ, услуг) доступных самозанятым лицам добавлена "Деятельность по сохранению и использованию объектов нематериального культурного наследия (аския, лапар и дорбозлик)", сообщают в пресс-службе ГНК. Теперь список включает в себя 68 пунктов.

Согласно документу, самозанятые лица обязаны зарегистрироваться в налоговом органе по месту осуществления своей трудовой деятельности. В ведомстве отмечают, что за эту услугу у них не будут взымать плату.

Встать на учет в статусе самозанятого можно в онлайн-формате посредствам мобильного приложения SOLIQ. Соответствующая справка содержит специальный QR-код, который направляется физлицу при регистрации.

Особенности трудовой деятельности самозанятых лиц:

во время приостановления деятельности на определенный период, самозанятым необходимо сообщить об этом в налоговую службу. Уведомить соответствующий орган можно также через мобильное приложение SOLIQ. С момента уведомления приостанавливается уплата самозанятым лицом социального налога;

организациям разрешено привлекать самозанятых лиц к разовым услугам и выполнению работ на договорной основе. При этом, оплата их труда не является объектом исчисления социального налога;

доходы, полученные самозанятыми в результате осуществления трудовой деятельности, не облагаются налогом на доходы физических лиц.

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Ранее в Государственном налоговом управлении информировали, что за пару месяцев в Ташкенте в качестве самозанятых зарегистрировались более 50 тысяч граждан.