19:33 27 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск

Нурмат Отабеков: вакцина создает иммунитет к многим штаммам коронавируса

Министерство здравоохранения республики Узбекистан
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1017)
88 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201227/15687239/Nurmat-Otabekov-vaktsina-sozdaet-immunitet-k-mnogim-shtammam-koronavirusa.html

По словам сотрудника штаба по борьбе с COVID-19, Узбекистан сможет преодолеть пандемию, если устойчивость организма к вирусу выработается у 70% населения.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков рассказал, каким образом республика победит новую коронавирусную инфекцию, передает Министерство здравоохранения.

По словам сотрудника штаба, Узбекистан сможет преодолеть пандемию, если иммунитет выработается у 70% населения.

Также эксперт заявил, что вакцина не станет бесполезной из-за нового штамма COVID-19.

"На мой взгляд, появление мутировавшего вируса не означает, что вакцинация уже бесполезна.  Большинство вакцин, разработанных на сегодняшний день, создают иммунитет к многим штаммам коронавируса", - сказал Отабеков.

Далее специалист напомнил, что вирус гриппа тоже часто мутирует, поэтому вакцина обновляется в начале каждого сезона, за счет чего достигается ее эффективность.

© Sputnik / Алексей Майшев
Почему СЭС отказывают в тестах на COVID-19 и отправляют в частные клиники

В будущем вакцины против коронавируса также могут нуждаться в обновлении, добавил замначальника СЭС. 

В заключение эксперт почеркнул, что собранные в период пандемии и созданные производственные ресурсы позволят населению получать недорогую и качественную вакцину на регулярной основе.

Ранее Отабеков сообщал, что Узбекистан планирует приобрести 2 миллиона доз вакцин от коронавируса через механизм COVAX. По его словам, вакцина, полученная по данной линии, в первую очередь предназначается для лиц старше 65 лет, а также медицинских работников, учителей школ и воспитателей детских садов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1017)
Теги:
борьба, вакцинация, Вакцина, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Станции оформлены в национальном стиле
Сергелийский андеграунд: поезда, пассажиры, парковая зона, велостоянки
Лондон и Брюссель заключили крупную торговую сделку по Brexit – подробности
Шота Арвеладзе в Пахтакоре
Укротитель "львов": итоги работы Шота Арвеладзе в "Пахтакоре"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться