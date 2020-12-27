Нурмат Отабеков: вакцина создает иммунитет к многим штаммам коронавируса

По словам сотрудника штаба по борьбе с COVID-19, Узбекистан сможет преодолеть пандемию, если устойчивость организма к вирусу выработается у 70% населения.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков рассказал, каким образом республика победит новую коронавирусную инфекцию, передает Министерство здравоохранения.

По словам сотрудника штаба, Узбекистан сможет преодолеть пандемию, если иммунитет выработается у 70% населения.

Также эксперт заявил, что вакцина не станет бесполезной из-за нового штамма COVID-19.

"На мой взгляд, появление мутировавшего вируса не означает, что вакцинация уже бесполезна. Большинство вакцин, разработанных на сегодняшний день, создают иммунитет к многим штаммам коронавируса", - сказал Отабеков.

Далее специалист напомнил, что вирус гриппа тоже часто мутирует, поэтому вакцина обновляется в начале каждого сезона, за счет чего достигается ее эффективность.

В будущем вакцины против коронавируса также могут нуждаться в обновлении, добавил замначальника СЭС.

В заключение эксперт почеркнул, что собранные в период пандемии и созданные производственные ресурсы позволят населению получать недорогую и качественную вакцину на регулярной основе.

Ранее Отабеков сообщал, что Узбекистан планирует приобрести 2 миллиона доз вакцин от коронавируса через механизм COVAX. По его словам, вакцина, полученная по данной линии, в первую очередь предназначается для лиц старше 65 лет, а также медицинских работников, учителей школ и воспитателей детских садов.