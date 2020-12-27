Коронавирус в Узбекистане: главное на 27 декабря

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в республике зарегистрировано 76 751 случай заболевания COVID-19. Количество выздоровевших за весь период составило 74 291 человек.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 76 751 случай заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 1 847 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

По информации Минздрава, количество выздоровевших за весь период составило 74 291 человек.

Статистика смертности

Несмотря на вовремя оказанную квалифицированную помощь медперсонала, один пациент скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Общее количество умерших от COVID-19 в стране достигло 613-ти.

Отабеков объяснил, при каких условиях узбекистанцы преодолеют пандемию

Заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков рассказал, каким образом республика победит новую коронавирусную инфекцию. По его словам, Узбекистан сможет победить COVID-19, если иммунитет выработается у 70% населения.

Распространение коронавируса в мире

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло более 80,4 млн человек. Зафиксировано свыше 1,8 млн летальных исходов, вылечились 45,4 млн жителей.