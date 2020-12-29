В Узбекистане внедрят прозрачную систему отбора кадров на конкурсной основе

Агентству по противодействию коррупции вверено в месячный срок внести предложение о расширении перечня открытых данных.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев во время послания Олий Мажлису заявил, что в Узбекистане все госорганы, политические партии, общественные организации, СМИ и каждый гражданин будут мобилизованы на борьбу с коррупцией.

"Нам необходимо с раннего возраста прививать детям понимание того, что коррупция является очень серьезным преступлением. Учить честному труду и добросовестному предпринимательству", - сказал Мирзиёев.

Министерству финансов поручено в трехмесячный срок наладить практику опубликования информации о доходах и расходах внебюджетных фондов госорганов, о закупках организаций с государственным участием, а также данных о госсубсидиях и грантах.

Глава государства отметил, что за последние два года судами было отменено около 2,5 тысячи решений хокимов, что говорит о необходимости обеспечения прозрачности в процессе принятия таких резолюций.

Таким образом, для учета и опубликования решений местных органов государственной власти в ближайшее время будет внедрена электронная информационная система.

Агентству по противодействию коррупции вверено в месячный срок внести предложение о расширении перечня открытых данных.

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Также одним из наиболее эффективных средств борьбы с коррупцией является создание открытой системы отбора кадров и приема на работу.

"Вместо изживших себя методов отбора будет внедрена открытая и прозрачная конкурсная система, позволяющая оценить интеллектуальный потенциал кандидата", - подчеркнул Мирзиёев.

К тому же планируется создать систему регулярного обучения и оценки знания госслужащих в области предупреждение коррупции, заключил лидер Узбекистана.