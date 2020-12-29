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Славянский базар в РЦНК в Ташкенте — праздник дружбы народов

Летом в Узбекистане будут праздновать День дружбы народов

Россотрудничество
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15700991/Letom-v-Uzbekistane-budut-prazdnovat-Den-druzhby-narodov.html

Шавкат Мирзиёев отметил, что работа по укреплению в обществе атмосферы межнационального согласия и толерантности в 2021 году будет поднята на качественно новый уровень.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Еще одно предложение Шавката Мирзиёева, озвученное в ходе обращения к парламенту страны, содержало в себе инициативу сделать 30 июня Днем дружбы народов.

"Всем вам известно, что в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 30 июля ежегодно широко отмечается как Международный день дружбы. Предлагаю отметить эту дату в Узбекистане как День дружбы народов", - сказал Мирзиёев.

Глава Узбекистана отметил, что в 2021 году в стране на качественно новый уровень будет поднята работа по укреплению в обществе атмосферы межнационального согласия и толерантности.

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Для справки: в Узбекистане с населением более 34 миллиона человек сегодня проживают более 130 наций и народностей. В стране действует 138 национальных культурных центров и 34 общества дружбы. Обучение в государственных образовательных учреждениях республики ведется на семи языках, национальная телерадиокомпания Узбекистана транслирует свои передачи на 12 языках, печатные СМИ издаются на 14 языках.

Теги:
Узбекистан, население, Толерантность, Президент



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