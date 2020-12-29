Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с 34 предприятий Узбекистана

Решение было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Россельхознадзор с 1 января снимает ограничения на поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана, сообщает ведомство.

"Такое решение было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата", - говорится в сообщении.

Список предприятий:

ООО "Когон Курулиш инжиниринг" (Карманинский район);

- ООО "Кармана Хосил Осиё" (Карманинский район);

- ЧП "Бунёдкор 2000" (Карманинский район);

- ООО "Кармана Голден Гроунд" (г. Навои);

- ООО "Навоий Сеул Траде" (г.Навои);

- ООО "Навоий Кореа" (г.Навои);

- ООО "Боги ЖохонМеваси" (г.Навои);

- ООО "Барака Хосил" (г.Навои);

- ООО "Голиб Бегзод" (г.Навои);

- ООО "Мирсидик" (г.Навои);

- ООО "Навоий Известь" (г.Навои);

- ООО "Саховат" (г.Навои);

- ООО "Изумруд Кванд Индус" (г.Навои);

- ООО "Эко Гарден Навоий" (Кизилтепенский район);

- ООО "Зафаржон Жасур Навоий" (Кизилтепенский район);

- ООО Asya Sera Navoiy (Хатирчинский район);

- ЧП Heat Light (Хатирчинский район);

- ООО Agro green House (Хатирчинский район);

- ЧП "Темурбек Пойдевори" (Хатирчинский район);

- ООО Jest Strem (Хатирчинский район);

- ООО Potato Agrofirmasi (Хатирчинский район);

- ООО Tomates the Zarafshon (Хатирчинский район);

- ООО "Мухаммад Ризо" (Конимехский район);

- ООО "Жаҳон бизнес барака" (Конимехский район);

- ООО Newa Garden (Навбахорский район);

- ООО "Аскар Дилшод орзуси" (Навбахорский район);

- ООО Komfortable Biznes Servis (район Камаши Савсантепа МФЙ);

- ООО "Жахон Машхур Висола" (Район Карши Батош МФЙ);

- ООО "Универсал техагро Сервис" (Район Карши Богобод МФЙ);

- ООО "Карвон Омад Савдо" (Район Карши Файзобод МФЙ);

- ООО "Грен Агро Поинт" (Район Касби Дустлик МФЙ);

- ООО "Муборак Газни Кайта Ишлаш Заводи" (Район Муборак);

- ООО "Олтин Воха Гидропоника" (г. Карши Бешкент, 3);

- ООО "Мехридин Азиз Сардор" (Карманинский район).

Ранее Россельхознадзор с 18 декабря возобновил ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий, расположенных в Ферганской области Узбекистана.

Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев с 7 предприятий Узбекистана >>

Напомним, запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей Узбекистана был введен в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата: с 26 ноября - из Ферганской области, с 4 декабря - из Навоийской области, с 11 декабря - из Кашкадарьинской области.