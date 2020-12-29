Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с 34 предприятий Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Россельхознадзор с 1 января снимает ограничения на поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана, сообщает ведомство.
"Такое решение было принято на основании предоставленной узбекской стороной информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата", - говорится в сообщении.
Список предприятий:
ООО "Когон Курулиш инжиниринг" (Карманинский район);
- ООО "Кармана Хосил Осиё" (Карманинский район);
- ЧП "Бунёдкор 2000" (Карманинский район);
- ООО "Кармана Голден Гроунд" (г. Навои);
- ООО "Навоий Сеул Траде" (г.Навои);
- ООО "Навоий Кореа" (г.Навои);
- ООО "Боги ЖохонМеваси" (г.Навои);
- ООО "Барака Хосил" (г.Навои);
- ООО "Голиб Бегзод" (г.Навои);
- ООО "Мирсидик" (г.Навои);
- ООО "Навоий Известь" (г.Навои);
- ООО "Саховат" (г.Навои);
- ООО "Изумруд Кванд Индус" (г.Навои);
- ООО "Эко Гарден Навоий" (Кизилтепенский район);
- ООО "Зафаржон Жасур Навоий" (Кизилтепенский район);
- ООО Asya Sera Navoiy (Хатирчинский район);
- ЧП Heat Light (Хатирчинский район);
- ООО Agro green House (Хатирчинский район);
- ЧП "Темурбек Пойдевори" (Хатирчинский район);
- ООО Jest Strem (Хатирчинский район);
- ООО Potato Agrofirmasi (Хатирчинский район);
- ООО Tomates the Zarafshon (Хатирчинский район);
- ООО "Мухаммад Ризо" (Конимехский район);
- ООО "Жаҳон бизнес барака" (Конимехский район);
- ООО Newa Garden (Навбахорский район);
- ООО "Аскар Дилшод орзуси" (Навбахорский район);
- ООО Komfortable Biznes Servis (район Камаши Савсантепа МФЙ);
- ООО "Жахон Машхур Висола" (Район Карши Батош МФЙ);
- ООО "Универсал техагро Сервис" (Район Карши Богобод МФЙ);
- ООО "Карвон Омад Савдо" (Район Карши Файзобод МФЙ);
- ООО "Грен Агро Поинт" (Район Касби Дустлик МФЙ);
- ООО "Муборак Газни Кайта Ишлаш Заводи" (Район Муборак);
- ООО "Олтин Воха Гидропоника" (г. Карши Бешкент, 3);
- ООО "Мехридин Азиз Сардор" (Карманинский район).
Ранее Россельхознадзор с 18 декабря возобновил ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий, расположенных в Ферганской области Узбекистана.
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев с 7 предприятий Узбекистана >>
Напомним, запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей Узбекистана был введен в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата: с 26 ноября - из Ферганской области, с 4 декабря - из Навоийской области, с 11 декабря - из Кашкадарьинской области.