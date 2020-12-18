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Томаты в тепличном хозяйстве в Хорезмской области

Россельхознадзор разрешил ввоз томатов и перцев с 7 предприятий Узбекистана

© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Федеральной службе уточняют, что такое решение было принято на основании представленной госинспекцией по карантину растений при Кабинете министров Узбекистана информации о результатах обследования.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Россельхознадзор с 18 декабря возобновил ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий, расположенных в Ферганской области Узбекистана, передают РИА Новости со ссылкой на соответствующее ведомство.

"Россельхознадзор с 18 декабря разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов и перцев с семи предприятий из Ферганской области Узбекистана, в продукции которых карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, а также вируса коричневой морщинистости плодов томата в 2020 году не выявлено", - сообщают в Россельхознадзоре.

В Федеральной службе уточняют, что такое решение было принято на основании представленной государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете министров Узбекистана информации о результатах обследования мест производств и анализа состояния тепличных хозяйств в указанном регионе республики.

Продажа томатов на рынке
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Отмечается, что Россельхознадзор разрешил ввоз ввоз томатов с предприятий "Golden Tree" (Куштепинский район), "Фарход Ранчо" (город Кувасой), "Фаргона Зиё курувчи" (город Кувасой). Ввоз перцев разрешен с предприятий "Новая волна" (Олтиарикский район), "Жилокор Замини" (Дангаринский район), "Саодатли Дил Фаровон" (Дангаринский район) и "Юлдашев Элдор" (Бешарикский район).

Напомним: запрет на ввоз томатов и перцев из ряда областей Узбекистана был введен в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата: с 26 ноября - из Ферганской области, с 4 декабря - из Навоийской области, с 11 декабря - из Кашкадарьинской области.

Теги:
Навоийская область, Кашкадарьинская область, Ферганская область, запрет, Россельхознадзор



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