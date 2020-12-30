Деды Морозы пройдут по одной из улиц Ташкента

Движение транспортных средств ограничат на один час - с 14.00 до 15.00. В это время по одной из улиц Ташкента пройдутся Деды Морозы.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В Учтепинском хокимияте предупредили жителей о том, что одна из улиц будет перекрыта для движения автомобилей 30 декабря. Такие меры предприняты из-за планирующегося парада Дедов Морозов.

Пресс-служба хокимията Учтепинского района г. Ташкента Схема движения парада Дедов Морозов в Ташкенте

Сообщается, что с 14.00 до 15.00 будет ограничено движение автотранспортных средств от пересечения улиц Фархада и Фозилтепа до улицы Катта Хирмонтепа, а также на участке от улицы Катта Хирмонтепа до парка Seoul Eco.

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В прошлом году парад Дедов Морозов прошел в Бухаре. Многометровая колонна начала формироваться у здания Молодежного центра на Площади фонтанов.

Авангард этой грандиозной процессии состоял из музыкантов, задававших тон всей колонне. Множество людей, разодетых в узнаваемые костюмы Корбобо, Снегурочек и скоморохов, двигались к исторической части города.