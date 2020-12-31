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Когда мир вернется к "докоронавирусному" укладу жизни — ответил инфекционист

© AFP 2018 / SAJJAD HUSSAIN
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201231/15712220/Kogda-mir-vernetsya-k-dokoronavirusnomu-ukladu-zhizni--otvetil-infektsionist.html

Если к следующей осени вакцинацию пройдут 50% граждан, то результаты сразу станут ощутимы.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Люди смогут вернуться к привычному "допандемийному" образу жизни, если к осени 2021 года будет провакцинировано хотя бы 50% граждан. 

Об этом рассказала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

В частности, речь шла о ситуации в России. 

"Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим (вакцинацией. — Sputnik) хотя бы под 50% (населения. — Sputnik), то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим", — заявила специалист. 

Ранее известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, откроются ли в 2021 году туристические курорты.

По его словам, трудно сделать какой-то конкретный прогноз из-за волнообразного течения пандемии.

Радио Sputnik
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Между тем, чего точно следует ожидать, так это третьей волны коронавируса. 

Сейчас, по мнению Мясникова, "три месяца волны не будет, а потом будет опять, а это май ― июнь ― июль".

Как раз разгар летнего сезона.

Вряд ли мировые курорты в этом время будут открыты для туристов, зная эпидемобстановку, заключил врач. 

Теги:
жизнь, мир, инфекция, пандемия, коронавирус



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