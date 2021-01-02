Где родилось больше всего малышей в первый день 2021 года - Минздрав

Больше всего малышей появилось на свет в Самаркандской (148 младенцев), Кашкадарьинской (115 младенцев) и Ферганской областях (113 младенцев).

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. В первый день нового года до 18:00 в стране родилось 1086 детей, сообщили в Минздраве.

Из общего числа новорожденных - 564 мальчика и а 522 девочки. Больше всего малышей появилось на свет в Самаркандской (148 младенцев), Кашкадарьинской (115 младенцев) и Ферганской областях (113 младенцев).

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь по республике в круглосуточном режиме на основе дежурства квалифицированную медицинскую помощь населению будут оказывать 12 837 врачей и 27 653 средних медицинских работника из существующих 2 748 бригад системы "скорой помощи".

Также в праздники будут функционировать 219 роддомов: на смену в Новый год выйдут 583 акушера-гинеколога, 344 неонатолога, 1 172 акушера и 2 042 медсестры.

Интересная информация: нынешний показатель - самый низкий за последние 4 года. Для сравнения, 1 января 2019 года в Узбекистане родилось 1708 малышей, а 2020 года — 1974 ребенка.