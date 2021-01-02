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Руки пожилой женщины

Как навестить пожилых родственников и не заразить их - совет врачей

© CC0 / Unsplash / Cristian Newman
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210102/15718079/Kak-navestit-pozhilykh-rodstvennikov-i-ne-zarazit-ikh---sovet-vrachey.html

Подарки для пожилых людей следует продезинфицировать. Тогда можно быть уверенным в том, что вместе с новогодним презентом близкие не получат от вас "презент" инфекционный.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Прежде чем навещать пожилых родственников в новогодние праздники, нужно сдать тест на коронавирус и продезинфицировать подарки, делится советом доктор медицинских наук Елена Малинникова.

"Если вы имеете на руках трехдневный отрицательный результат анализа на COVID, то вы можете посетить своих родных, близких, в том числе пожилых", - сказала Малинникова, профессор, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

По словам медика, подарки для пожилых людей следует продезинфицировать. Тогда можно быть уверенным в том, что вместе с новогодним презентом близкие не получат от вас "презент" инфекционный.

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что посещение пожилых родственников в пандемию – это личная ответственность каждого человека.

"Если он чувствует какие-то симптомы простуды, то точно идти не стоит. Если люди пожилые, то для них это может печально закончиться. Думаю, никто этого не хочет", - заключил врач.

Теги:
коронавирус, родственники, поздравление, Новый год



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