Как навестить пожилых родственников и не заразить их - совет врачей

Подарки для пожилых людей следует продезинфицировать. Тогда можно быть уверенным в том, что вместе с новогодним презентом близкие не получат от вас "презент" инфекционный.

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Прежде чем навещать пожилых родственников в новогодние праздники, нужно сдать тест на коронавирус и продезинфицировать подарки, делится советом доктор медицинских наук Елена Малинникова.

"Если вы имеете на руках трехдневный отрицательный результат анализа на COVID, то вы можете посетить своих родных, близких, в том числе пожилых", - сказала Малинникова, профессор, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

По словам медика, подарки для пожилых людей следует продезинфицировать. Тогда можно быть уверенным в том, что вместе с новогодним презентом близкие не получат от вас "презент" инфекционный.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что посещение пожилых родственников в пандемию – это личная ответственность каждого человека.

"Если он чувствует какие-то симптомы простуды, то точно идти не стоит. Если люди пожилые, то для них это может печально закончиться. Думаю, никто этого не хочет", - заключил врач.