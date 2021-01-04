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Как в Узбекистане будут поощрять за содействие в выявлении коррупции

© Sputnik / Михаил Кутузов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210104/15724464/Kak-v-Uzbekistane-budut-pooschryat-za-sodeystvie-v-vyyavlenii-korruptsii.html

Вознаграждение может быть в виде одноразовой денежной выплаты, благодарственного письма или подарка.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Для формирования бескомпромиссного отношения к коррупции в обществе и дальнейшего повышения эффективности борьбы с коррупцией правительством Узбекистана был утвержден порядок поощрения людей за содействие в борьбе с коррупцией или сообщения о коррупционных правонарушениях.

"Поощрение граждан основывается на принципах законности, справедливости, беспристрастности, открытости, уважения их прав, свобод и законных интересов. Кроме того, обеспечивается личная безопасность граждан", - говорится в сообщении.

Вознаграждение может быть в виде одноразовой денежной выплаты, благодарственного письма или подарка.

В частности, лица, сообщающие о коррупционных правонарушениях, награждаются следующим одноразовым денежным вознаграждением:

  • за сообщение об административном правонарушении о коррупции - в размере трехкратной базовой расчетной величины (БРВ составляет 223 тысячи сумов);
  • если размер взятки или причиненного ущерба либо стоимость присвоенного имущества, составляет до 30 БРВ, то в зависимости от тяжести:

- за преступление невысокой социальной опасности - пятикратная сумма БРВ;

- за тяжкое преступление – 10 БРВ;

- за особо тяжкое преступление – 15 БРВ.

При сумме взятки или ущерба от 30 до 100 БРВ предусмотрены выплаты вознаграждений в зависимости от тяжести преступления от 10 до 25 БРВ.

Папка с документами
Sputnik / Владимир Федоренко
Агентство по управлению госактивами вознаградили за борьбу с коррупцией

При превышении суммы взятки или ущерба 100 БРВ размер поощрительная выплата составит от 10 до 15 процентов от этой суммы.

Это не касается случаев, когда взяточник добровольно заявил о своем правонарушении в течение тридцати дней.

Благодарственным письмом награждаются лица за информирование антикоррупционных органов о доказательствах, имеющих отношение к расследованию и раскрытию коррупционных правонарушений, или за прямую помощь в расследовании или оперативных действиях таких преступлений.

Лицо также может быть номинировано на государственную награду в соответствии с законом за достойный вклад в борьбу с коррупцией.

Напомним, с 1 июля 2019-го госорганы Узбекистана периодически проводят обязательную оценку коррупционных рисков. Агентство по противодействию коррупции создано в середине 2020 года.

Теги:
вознаграждение, борьба с коррупцией, Коррупция, Узбекистан, Узбекистан



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