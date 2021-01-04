Как в Узбекистане будут поощрять за содействие в выявлении коррупции

Вознаграждение может быть в виде одноразовой денежной выплаты, благодарственного письма или подарка.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Для формирования бескомпромиссного отношения к коррупции в обществе и дальнейшего повышения эффективности борьбы с коррупцией правительством Узбекистана был утвержден порядок поощрения людей за содействие в борьбе с коррупцией или сообщения о коррупционных правонарушениях.

"Поощрение граждан основывается на принципах законности, справедливости, беспристрастности, открытости, уважения их прав, свобод и законных интересов. Кроме того, обеспечивается личная безопасность граждан", - говорится в сообщении.

Вознаграждение может быть в виде одноразовой денежной выплаты, благодарственного письма или подарка.

В частности, лица, сообщающие о коррупционных правонарушениях, награждаются следующим одноразовым денежным вознаграждением:

за сообщение об административном правонарушении о коррупции - в размере трехкратной базовой расчетной величины (БРВ составляет 223 тысячи сумов);

если размер взятки или причиненного ущерба либо стоимость присвоенного имущества, составляет до 30 БРВ, то в зависимости от тяжести:

- за преступление невысокой социальной опасности - пятикратная сумма БРВ;

- за тяжкое преступление – 10 БРВ;

- за особо тяжкое преступление – 15 БРВ.

При сумме взятки или ущерба от 30 до 100 БРВ предусмотрены выплаты вознаграждений в зависимости от тяжести преступления от 10 до 25 БРВ.

При превышении суммы взятки или ущерба 100 БРВ размер поощрительная выплата составит от 10 до 15 процентов от этой суммы.

Это не касается случаев, когда взяточник добровольно заявил о своем правонарушении в течение тридцати дней.

Благодарственным письмом награждаются лица за информирование антикоррупционных органов о доказательствах, имеющих отношение к расследованию и раскрытию коррупционных правонарушений, или за прямую помощь в расследовании или оперативных действиях таких преступлений.

Лицо также может быть номинировано на государственную награду в соответствии с законом за достойный вклад в борьбу с коррупцией.

Напомним, с 1 июля 2019-го госорганы Узбекистана периодически проводят обязательную оценку коррупционных рисков. Агентство по противодействию коррупции создано в середине 2020 года.