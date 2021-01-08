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В Узбекистане запретят продавать квартиры в состоянии "коробка"

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210108/15746799/V-Uzbekistane-zapretyat-prodavat-kvartiry-v-sostoyanii-korobka.html

Подрядчики смогут сдавать дома только со 100% завершенными работами по отделке стен и прокладке коммуникационных сетей.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане вступит в силу порядок, согласно которому в республике запретят сдавать в эксплуатацию новые "дома-коробки". Об этом на пресс-конференции в штабе АИМК сообщил первый замминистра строительства Шерзод Хидоятов.

"Теперь подрядчики смогут сдавать дома только со 100% завершенными работами по отделке стен и прокладке коммуникационных сетей", - сказал эксперт.

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По словам Хидоятова, данное решение принято в связи с многочисленными возражениями населения в отношении соблюдения требований пожарной безопасности и оформления кадастровой документации.

Теги:
Продажа, Узбекистан, Недвижимость



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