В Узбекистане запретят продавать квартиры в состоянии "коробка"

Подрядчики смогут сдавать дома только со 100% завершенными работами по отделке стен и прокладке коммуникационных сетей.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане вступит в силу порядок, согласно которому в республике запретят сдавать в эксплуатацию новые "дома-коробки". Об этом на пресс-конференции в штабе АИМК сообщил первый замминистра строительства Шерзод Хидоятов.

"Теперь подрядчики смогут сдавать дома только со 100% завершенными работами по отделке стен и прокладке коммуникационных сетей", - сказал эксперт.

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По словам Хидоятова, данное решение принято в связи с многочисленными возражениями населения в отношении соблюдения требований пожарной безопасности и оформления кадастровой документации.