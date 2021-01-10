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Можно ли школьникам с 11 января продолжать учиться на дому — ответ МНО

© AFP 2018 / OLI SCARFF
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210110/15755684/Mozhno-li-shkolnikam-s-11-yanvarya-prodolzhat-uchitsya-na-domu--otvet-MNO.html

Новость о полном переходе учебного процесса во всех школах на очную форму обучения стала поводом для многочисленных дискуссий в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Министерстве народного образования разъяснили ситуацию с возобновлением очных занятий в школах республики с 11 января.

© AFP 2018 / JOSE JORDAN
Школы в Узбекистане с 11 января полностью вернутся к занятиям в классах

В социальных сетях развернулась дискуссия на тему безопасности детей в условиях продолжающейся пандемии.

Однако в МНО поспешили заверить: для отдельных категорий школьников, которые относятся к группам риска и имеют хронические заболевания, сохранится возможность дистанционного обучения.

"Министерство народного образования уверяет вас, что причин для беспокойства нет, поскольку проект онлайн-школы будет продолжаться параллельно для учащихся, у кого дома есть пожилые люди и родные с хроническими проблемами здоровья, а также для тех, кто опасается за здоровье ребенка в условиях традиционного обучения. Для таких учеников будет создана возможность для продолжения учебы из дома", — говорится в заявлении ведомства. 

Родителей, в свою очередь, призвали обеспечить необходимые условия для таких учеников и контролировать их занятия. 

© Sputnik / Александр Кряжев
В школах Узбекистана возобновят временно отмененные из-за пандемии предметы

Между тем в МНО привели результаты опроса среди учащихся, которые заявили, что им не хватало все это время общения со сверстниками и учителями. 

Детям очень важно постоянно контактировать со своими друзьями и вместе обучаться. 

К сожалению, никакие современные технологии не могут обеспечить такую среду для ребенка, подчеркнули в ведомстве.

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, Образование, школьники, школа, коронавирус, пандемия



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