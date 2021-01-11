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Диетолог назвала рецепт "антикоронавирусного" бутерброда

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210111/15758931/Dietolog-nazvala-retsept-antikoronavirusnogo-buterbroda.html

Издавна заболевания легких лечили жиром. Его следует взять на вооружение в качестве отличной профилактики COVID-19.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Диетолог Ирина Дядикова рассказала, каким должно быть питание в разгар пандемии COVID-19.

Так, специалист настоятельно рекомендовала включить в свой рацион белки и жиры животного происхождения. Однако как охватить необходимые элементы все и сразу?

Дядикова представила "бутерброд здоровья", который будет очень полезен в качестве профилактики коронавируса. 

Что понадобится для его приготовления:

  1. Хлеб
  2. Сало
  3. Зерна кинзы
  4. Черный перец
  5. Укроп

Из вышеперечисленных ингредиентов делаем пасту и намазываем ее на хлеб. 

Диетолог напомнила, что заболевания с давних пор лечили животным жиром: барсучьим, свиным или, к примеру, козьим. 

Диетолог Наталья Саломахина
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Его намазывали на грудь или спину, а иногда вовсе пили с молоком.

Дядикова также привела в пример еще одно народное средство, которое может помочь защитить иммунитет от коронавируса, — сливочное масло с какао и мёдом.

Но все же диетолог порекомендовала не злоупотреблять жиром. По ее словам, вирус негативно сказывается на работе печени и поджелудочной, поэтому по возможности жареное мясо нужно заменить на то же самое сливочное масло — оно легко усваивается.

Не стоит обходить вниманием лук, имбирь и чеснок. Дядикова отметила, что они оказывают бактерицидный эффект и улучшают иммунитет. 

Фрукты уже не те, что раньше

Специалисты выяснили, что у большинства людей наблюдается нехватка витаминов D, E и группы B, а также цинка, кальция, магния и других микроэлементов. 

И дело не в недостаточном потреблении фруктов, а в самих фруктах, считает Дядикова. 

"К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя", — пояснила специалист.

По ее словам, в этом случае следует обратить внимание на витамины, которые можно в качестве профилактики принимать вместе с полноценным питанием.

Теги:
здоровье, еда, пандемия, коронавирус



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