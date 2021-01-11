Диетолог назвала рецепт "антикоронавирусного" бутерброда

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Диетолог Ирина Дядикова рассказала, каким должно быть питание в разгар пандемии COVID-19.
Так, специалист настоятельно рекомендовала включить в свой рацион белки и жиры животного происхождения. Однако как охватить необходимые элементы все и сразу?
Дядикова представила "бутерброд здоровья", который будет очень полезен в качестве профилактики коронавируса.
Что понадобится для его приготовления:
- Хлеб
- Сало
- Зерна кинзы
- Черный перец
- Укроп
Из вышеперечисленных ингредиентов делаем пасту и намазываем ее на хлеб.
Диетолог напомнила, что заболевания с давних пор лечили животным жиром: барсучьим, свиным или, к примеру, козьим.
Его намазывали на грудь или спину, а иногда вовсе пили с молоком.
Дядикова также привела в пример еще одно народное средство, которое может помочь защитить иммунитет от коронавируса, — сливочное масло с какао и мёдом.
Но все же диетолог порекомендовала не злоупотреблять жиром. По ее словам, вирус негативно сказывается на работе печени и поджелудочной, поэтому по возможности жареное мясо нужно заменить на то же самое сливочное масло — оно легко усваивается.
Не стоит обходить вниманием лук, имбирь и чеснок. Дядикова отметила, что они оказывают бактерицидный эффект и улучшают иммунитет.
Фрукты уже не те, что раньше
Специалисты выяснили, что у большинства людей наблюдается нехватка витаминов D, E и группы B, а также цинка, кальция, магния и других микроэлементов.
И дело не в недостаточном потреблении фруктов, а в самих фруктах, считает Дядикова.
"К сожалению, состав нынешних фруктов и овощей отличается от того, какой был даже 60 лет назад. Поэтому из продуктов эти вещества в том объеме, который нам нужен, получить сегодня нельзя", — пояснила специалист.
По ее словам, в этом случае следует обратить внимание на витамины, которые можно в качестве профилактики принимать вместе с полноценным питанием.