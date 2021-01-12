Как нельзя начинать утро: врач назвала 3 опасные привычки

Кофе, апельсиновый сок и активные физические упражнения — почему от них стоит отказаться после пробуждения? Ответ читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Британский врач и телеведущая Мириам Стоппард рассказала, какие утренние привычки опасны для здоровья.

Так, к примеру, специалист предупредила об опасности активных физических нагрузок по утрам.

По ее словам, утром, когда еще организм не до конца проснулся, он обезвожен, и тело не будет правильно растягиваться.

"Неосторожные движения сразу после пробуждения могут привести даже к смещению позвонков", — пояснила Стоппард изданию The Mirror.

Врач также рассказала, от каких напитков следует отказаться до полного пробуждения: это апельсиновый сок и кофе.

Так, выпитый с утра цитрусовый напиток оказывает губительное воздействие на организм. Дело в том, что он резко повышает концентрацию сахара в крови и перегружает метаболизм.

Происходит это из-за того, что после сна выделение инсулина не работает так, как нужно.

Аналогичная ситуация и с кофе. Его противопоказано пить натощак, поскольку он также существенно повышает уровень сахара в крови.

Перед употреблением этих напитков медик настоятельно рекомендует сначала позавтракать.