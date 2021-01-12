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Кофе и новости.

Как нельзя начинать утро: врач назвала 3 опасные привычки

© Flickr / Svein Halvor Halvorsen
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15764884/Kak-nelzya-nachinat-utro--vrach-nazvala-3-opasnye-privychki.html

Кофе, апельсиновый сок и активные физические упражнения — почему от них стоит отказаться после пробуждения? Ответ читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Британский врач и телеведущая Мириам Стоппард рассказала, какие утренние привычки опасны для здоровья.

Так, к примеру, специалист предупредила об опасности активных физических нагрузок по утрам.

По ее словам, утром, когда еще организм не до конца проснулся, он обезвожен, и тело не будет правильно растягиваться.

"Неосторожные движения сразу после пробуждения могут привести даже к смещению позвонков", — пояснила Стоппард изданию The Mirror.

Врач также рассказала, от каких напитков следует отказаться до полного пробуждения: это апельсиновый сок и кофе.

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Так, выпитый с утра цитрусовый напиток оказывает губительное воздействие на организм. Дело в том, что он резко повышает концентрацию сахара в крови и перегружает метаболизм.

Происходит это из-за того, что после сна выделение инсулина не работает так, как нужно.

Аналогичная ситуация и с кофе. Его противопоказано пить натощак, поскольку он также существенно повышает уровень сахара в крови. 

Перед употреблением этих напитков медик настоятельно рекомендует сначала позавтракать. 

 

Теги:
врач, привычка, здоровье



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