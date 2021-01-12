Как нельзя начинать утро: врач назвала 3 опасные привычки

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Британский врач и телеведущая Мириам Стоппард рассказала, какие утренние привычки опасны для здоровья.
Так, к примеру, специалист предупредила об опасности активных физических нагрузок по утрам.
По ее словам, утром, когда еще организм не до конца проснулся, он обезвожен, и тело не будет правильно растягиваться.
"Неосторожные движения сразу после пробуждения могут привести даже к смещению позвонков", — пояснила Стоппард изданию The Mirror.
Врач также рассказала, от каких напитков следует отказаться до полного пробуждения: это апельсиновый сок и кофе.
Так, выпитый с утра цитрусовый напиток оказывает губительное воздействие на организм. Дело в том, что он резко повышает концентрацию сахара в крови и перегружает метаболизм.
Происходит это из-за того, что после сна выделение инсулина не работает так, как нужно.
Аналогичная ситуация и с кофе. Его противопоказано пить натощак, поскольку он также существенно повышает уровень сахара в крови.
Перед употреблением этих напитков медик настоятельно рекомендует сначала позавтракать.