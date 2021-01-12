Хоким Самаркандской области вышел в отпуск по состоянию здоровья

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Глава Самаркандской области Эркинжон Турдимов вышел в краткосрочный отпуск, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Согласно опубликованной на официальном Telegram-канале информации, хоким региона ушел в отпуск вынужденно из-за состояния здоровья.

Напомним, в сентябре от коронавируса скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев, курировавший в правительстве аграрную и продовольственную сферу страны, в том же месяце также из-за COVID-19 ушли из жизни глава района Кашкадарьинской области и его заместитель.

В октябре хоким Каттакурганского района Самаркандской области Азамхон Бахромов скончался на 60-м году жизни. Причина смерти не сообщается.