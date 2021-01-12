14:58 12 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Елка в Ташкент-сити

Платный вход в Tashkent City снова продлили

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0e/15596448.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210112/15768205/Platnyy-vkhod-v-Tashkent-City-snova-prodlili.html

Требование платного входа сохранилось в целях финансирования расходов на содержание парка и затрат на подготовку инфраструктуры и объектов зоны отдыха к сезону 2021 года.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Платный доступ в парк "Ташкент-Сити" будет действовать до 31 марта, пишет Daryo.

"В новом приказе говорится, что требование платного входа сохранилось в целях финансирования расходов на содержание парка и затрат на подготовку инфраструктуры и объектов зоны отдыха к сезону 2021 года. Стоимость входных билетов не изменилась",  - говорится в сообщении.

Цены на праздничные билеты составляли: взрослый с 12 лет – 10 000 сумов, детский от 5 до 12 лет и пенсионерам – 5 000 сумов,  легковые автомобили – 20 000 сумов (с учетом пассажиров).

Напомним, ранее хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев прокомментировал решение администрации Tashkent City сделать вход в парк платным с 17 декабря 2020 года.

Хоким столицы объяснил, почему вход в Tashkent City стал платным >>

"Нет другого способа сохранить парк. На строительство парка ушло очень много средств, и поддержание в нём порядка также является сложной задачей", — сказал тогда Артыкходжаев.

По его словам, месячное обеспечение парка обходится в 900 миллионов сумов. На содержание только одного фонтана уходит один миллион сумов в день. 

Теги:
парк, город, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Tashkent City, Tashkent City



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Китай снова в эпицентре: власти массово тестируют население на COVID — фото
Курортный сезон: пляжи Аргентины переполнены, несмотря на COVID — видео
Как не замерзнуть на зимней трассе
Как не замерзнуть на зимней трассе — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться