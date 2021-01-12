Платный вход в Tashkent City снова продлили

Требование платного входа сохранилось в целях финансирования расходов на содержание парка и затрат на подготовку инфраструктуры и объектов зоны отдыха к сезону 2021 года.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Платный доступ в парк "Ташкент-Сити" будет действовать до 31 марта, пишет Daryo.

"В новом приказе говорится, что требование платного входа сохранилось в целях финансирования расходов на содержание парка и затрат на подготовку инфраструктуры и объектов зоны отдыха к сезону 2021 года. Стоимость входных билетов не изменилась", - говорится в сообщении.

Цены на праздничные билеты составляли: взрослый с 12 лет – 10 000 сумов, детский от 5 до 12 лет и пенсионерам – 5 000 сумов, легковые автомобили – 20 000 сумов (с учетом пассажиров).

Напомним, ранее хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев прокомментировал решение администрации Tashkent City сделать вход в парк платным с 17 декабря 2020 года.

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"Нет другого способа сохранить парк. На строительство парка ушло очень много средств, и поддержание в нём порядка также является сложной задачей", — сказал тогда Артыкходжаев.

По его словам, месячное обеспечение парка обходится в 900 миллионов сумов. На содержание только одного фонтана уходит один миллион сумов в день.