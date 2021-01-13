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Трансформация "Узавтосаноат": что поручил Шавкат Мирзиёев

Пресс-служба АО "Узавтосаноат"
Общество
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Sputnik Узбекистан
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На совещании отдельно затронут данный вопрос и дано поручение создать при участии зарубежных специалистов офис по трансформации деятельности акционерного общества "Узавтосаноат".

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам трансформации машиностроительной отрасли и развития конкуренции в сфере, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поручил внедрить равные условия для производителей исходя из уровня локализации. Подчеркнуто, что при этом необходимо направить инвестиции в промышленную сборку автомобилей, производство 50-60 тысяч бюджетных авто- и электромобилей в год.

"В стране реализуется программа реформирования всех государственных предприятий. На совещании отдельно затронут данный вопрос и дано поручение создать при участии зарубежных специалистов офис по трансформации деятельности акционерного общества "Узавтосаноат". Координировать этот процесс будет Министерство экономического развития и сокращения бедности", - говорится в сообщении.

До 1 июля будет начата трансформация 40 предприятий отрасли. Для развития конкурентной среды в сфере указано на необходимость подготовки к приватизации 23 предприятий, производящих запасные части и комплектующие. Поставлена задача выставить на торги доли "Узавтосаноат" в 14 организациях, не связанных с основной деятельностью компании.

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На совещании также обсужден вопрос реформирования сельскохозяйственного машиностроения. Определены задачи по повышению экономической эффективности, рациональному использованию ресурсов в отрасли.

Ответственным лицам поручено оптимизировать пустующие участки предприятий, снизить себестоимость техники до 30 процентов.

Также была поставлена задача наладить производство недорогой техники, довести ее локализацию до 30 процентов к концу этого года и не менее чем 45 процентов в следующем году.

Теги:
автомобили, автомобиль, промышленность, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан, Узавтосаноат, Узавтосаноат



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