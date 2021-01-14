ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ) и британский Университет Портсмута подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба столичного хокимията со ссылкой на информационное агентство Dunyo.

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Студенты ТГЭУ будут обучаться по программе британского вуза по направлениям: политика конкуренции и регулирование рынков, маркетинг, бизнес-администрирование, корпоративные финансы, эконометрическое моделирование, финансовая эконометрика, инструменты финансовых рынков, международное банковское дело, финансовые рынки и денежно-кредитная политика и др.

В дальнейшем возможен взаимный обмен студентами и преподавателями, совместное использование лабораторий и проведение исследований.

Для справки: Университет Портсмута образован в 1870 году, он является одним из крупных британских вузов, в нем обучаются более 25 тысячи студентов. При образовательном учреждении действует порядка 80 научно-исследовательских центров. Вуз входит в число 500 лучших университетов мира и занимает 31-е место среди высших учебных заведений Великобритании.