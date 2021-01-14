В Узбекистане разработают нацпрограмму по выявлению рака шейки матки

Пилотный проект будет реализован в автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, а также в городе Чирчик Ташкентской области.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Национальная программа скрининга рака шейки матки будет разработана в Узбекистане, запускается пилотный проект в ряде регионов страны, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В четверг Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) передал минздраву оборудование тестирования и тест-системы для диагностирования вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки.

"Это ознаменует начало пилотного проекта по скринингу рака шейки матки с целью дальнейшей разработки национальной программы", - говорится в сообщении.

Пилотный проект будет реализован в автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана, а также в городе Чирчик Ташкентской области.

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В минздраве напомнили, что в октябре 2019 года в национальный календарь прививок в Узбекистане было включено вакцинирование против ВПЧ. "Плановая вакцинация девочек-подростков позволит в будущем предотвратить ежегодно 1,1 тысячи случаев заболеваний и около 600 случаев смерти от рака шейки матки", - добавили в пресс-службе.

Рак шейки матки является вторым по распространенности типом рака среди женщин репродуктивного возраста. Ежегодно во всем мире от него умирает более 250 тысяч женщин.