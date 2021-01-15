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Как в Узбекистане будут растить гроссмейстеров

CC0 / Unsplash / Nicolas Brulois
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210115/15796680/Kak-v-Uzbekistane-budut-rastit-grossmeysterov.html

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поставил задачу превратить шахматы в массовый вид спорта. Ожидается, что благодаря запланированным мерам к 2025 году постоянно заниматься шахматами будут три процента жителей страны.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по популяризации шахмат и совершенствованию системы подготовки шахматистов. Документ опубликован на сайте Uza.uz.

В соответствии с документом, в 2025 году республика должна быть включена в первую десятку рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Постановлением утверждены госпрограмма развития шахмат до 2025 года и дорожная карта по ее реализации в 2021-м. При Федерации шахмат Узбекистана создается Фонд популяризации и развития шахмат.

В документе определены основные направления развития шахматной школы в стране, в частности:

  • реализация проекта "Шахматы в школе", проведение турниров среди учащихся;
  • кардинальное совершенствование системы отбора одаренных молодых шахматистов и формирования их в качестве международных гроссмейстеров;
  • приведение шахматной инфраструктуры в соответствие с международными требованиями;
  • награждение денежными премиями победителей соревнований, тренеров и судей.

Ожидается, что к 2025 году постоянно заниматься шахматами будут три процента узбекистанцев, число районов и городов, в которых уделяется особое внимание развитию шахмат как дополнительного приоритетного вида спорта, увеличится до 40.

Нодирбек Абдусатторов сыграл с курсантами Академии Вооруженных Сил
© Министерство обороны Узбекистана
Мировая звезда шахмат сыграл с узбекскими курсантами
Кроме того, будет организовано 25 шахматных школ и клубов на основе государственно-частного партнерства, а в детско-юношеских спортивных школах играть в шахматы будут 10,5 тысячи ребят.

Начиная с 2021/2022 учебного года планируется расширить обучение шахматам учащихся 2-х, 3-х и 4-х классов средних школ в рамках предмета "Физическая культура".

С 2021 года в Ташкенте, Самарканде и Хиве будут ежегодно проводиться международные турниры. А в Бухаре, Термезе и Хиве — "Неделя туризма и шахмат".

Теги:
постановление, Шавкат Мирзиёев, спорт, досуг, Узбекистан, игра, шахматы



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