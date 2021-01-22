Президент утвердил кандидатуру хокима Бухарской области

Ботир Зарипов родился в 1969 году в Гиждуванском районе. Работал на разных должностях в банковской сфере. В 2016-2020 гг. управлял национальной промышленностью строительных материалов.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. На внеочередной сессии областного Кенгаша народных депутатов в Бухаре Шавкат Мирзиёев предложил на должность хокима области кандидатуру Ботира Комиловича Зарипова, который временно исполняет обязанности хокима этого региона. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

"Управлять регионом, мобилизовать людей – дело не из простых. Это понимает и сам Зарипов. Я испытал его на разных должностях, в качестве исполняющего обязанности хокима последние три месяца его познали и вы. Это человек, родившийся и выросший в Бухаре, он хорошо знает условия области. Самое важное - он любит бухарцев", – отметил Мирзиёев.

Зарипов родился в 1969 году в Гиждуванском районе. Работал на разных должностях в банковской сфере. В 2016-2020 гг. управлял национальной промышленностью строительных материалов.

Депутаты и аксакалы поддержали кандидатуру. По итогам голосования Ботир Зарипов утвержден хокимом Бухарской области.

Кроме того, назначен первый заместитель хокима области, им стал Нозимжон Холмуродов, работавший заместителем министра инвестиций и внешней торговли. Пост прокурора Бухарской области занял бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Махмуд Истамов, на должность хокима Вабкентского района назначен Фарход Умаров.