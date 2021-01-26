Мирзиёев обязал хранить персональные данные узбекистанцев на территории страны

Поправки в закон "О персональных данных" были приняты Закпалатой и одобрены Сенатом Олий Мажлиса в декабре 2020 года. Закон вступит в силу с 15 апреля 2021-го.

ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. В Узбекистане все интернет-ресурсы с 15 апреля будут обязаны хранить персональные данные граждан республики на территории страны. Соответствующие поправки в закон "О персональных данных" подписал президент Шавкат Мирзиёев. Документ опубликован на сайте парламентской газеты "Народное слово".

"Собственник и (или) оператор при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан с использованием информационных технологий, в том числе во всемирной информационной сети "Интернет", обязан обеспечить их сбор, систематизацию и хранение в базах персональных данных на технических средствах, физически размещенных на территории Республики Узбекистан и зарегистрированных в установленном порядке в Государственном реестре баз персональных данных", — говорится в тексте документа.

Поправки были приняты Законодательной палатой и одобрены Сенатом Олий Мажлиса в декабре 2020 года. Закон вступит в силу с 15 апреля 2021-го.

В феврале 2020 года Олимжон Умаров, занимавший тогда пост первого замминистра по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, заявлял, что власти страны проведут переговоры с Google, Facebook и Яндекс по размещению серверов этих компаний на территории страны.

В октябре 2019-го в Узбекистане вступил в силу закон "О персональных данных", в соответствии с которым личные сведения о гражданах страны можно будет собирать только с их ведома. Закон также содержит нормы о трансграничной передаче персональных данных, предусматривая, что она может быть осуществлена при наличии существующих международных договоров, а также необходимости защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан, здоровья и нравственности населения.