Узбекистан может начать сертификацию вакцины "Спутник V" в ближайшее время

В начале декабря 2020-го министр промышленности и торговли РФ доставил в Ташкент 100 доз "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Узбекистан в ближайшее время ожидает из России дополнительные материалы по вакцине от коронавируса "Спутник V", чтобы начать сертификацию препарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.

Ранее замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. В частности, разработана дорожная карта по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медицинского персонала для работы с вакциной "Спутник V", которая была отправлена в РФ для подписания.

"Мы ждем реагенты от российской стороны. Как только они присылают, мы сразу запускаем процесс сертификации", — сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках тестирования вакцины "Спутник V".

Представитель СЭС добавил, что в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) "обещали решить этот вопрос в течение недели".

В сентябре РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 60 процентов населения республики.