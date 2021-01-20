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Контейнер с вакциной Sputnik V от COVID-19, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи, в международном аэропорту Шереметьево в Москве

Узбекистан может начать сертификацию вакцины "Спутник V" в ближайшее время

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1028)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210120/15825027/Uzbekistan-mozhet-nachat-sertifikatsiyu-vaktsiny-Sputnik-V-v-blizhayshee-vremya.html

В начале декабря 2020-го министр промышленности и торговли РФ доставил в Ташкент 100 доз "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Узбекистан в ближайшее время ожидает из России дополнительные материалы по вакцине от коронавируса "Спутник V", чтобы начать сертификацию препарата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) страны.

Ранее замминистра здравоохранения Узбекистана Баходыр Юсупалиев заявил, что узбекская сторона работает над ускоренной сертификацией вакцины "Спутник V" и намерена локализовать ее производство в стране. В частности, разработана дорожная карта по импорту, регистрации, подготовке к вакцинации, обучению медицинского персонала для работы с вакциной "Спутник V", которая была отправлена в РФ для подписания.

"Мы ждем реагенты от российской стороны. Как только они присылают, мы сразу запускаем процесс сертификации", — сказал представитель СЭС, отвечая на вопрос о возможных сроках тестирования вакцины "Спутник V".

Представитель СЭС добавил, что в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) "обещали решить этот вопрос в течение недели".

Министр здравоохранения РУз Абдухаким Хаджибаев о том, как идут переговоры по вакцине Спутник V
Sputnik / Дильшода Рахматова
Мы понимаем, что российская вакцина эффективна — Хаджибаев про "Спутник V"
В начале декабря прошлого года министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз вакцины "Спутник V" для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев позднее заявил журналистам, что Россия поставит в республику один миллион доз "Спутник V" для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".

В сентябре РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики. По расчетам узбекской стороны, к июню 2021 года планируется вакцинировать от COVID-19 до 60 процентов населения республики.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1028)
Теги:
коронавирус, вакцинация, Вакцина, Узбекистан, Россия, вакцина "Спутник V"



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