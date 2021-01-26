Не остановить: Джахонгир Атаджанов решил создать свою партию

Артист посетил Министерство юстиции для государственной регистрации новой демократической партии. Что еще планирует сделать Атаджанов - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Джахонгир Атаджанов решил не останавливаться на желании стать президентом Узбекистана и заявил о намерении создать новую политическую партию. Об этом он рассказал в своем Instagram.

В видеоролике, который артист выложил сегодня, 26 января, он поведал, что посетил Министерство юстиции для государственной регистрации новой демократической партии "Интересы народа".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jahongır_Rızo (@jahongir_atajanovs)

"Завершив наши работы, мы еще раз сообщим вам", - заключил он.

Напомним, в недавнем сообщении к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Атаджанов заявил, что желает попробовать свои силы в качестве хокима одного из регионов.

Джахонгир Атаджанов попросил у президента должность хокима >>

Ранее бывший узбекский артист выступил с заявлением, объявив о намерении баллотироваться в президенты страны на предстоящих выборах. При этом он призвал не воспринимать его заявление, как намек на неэффективность нынешнего главы государства.