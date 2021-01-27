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Инспекторы ДПС теперь будут работать на автомобилях

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210127/15874357/Inspektory-DPS-teper-budut-rabotat-na-avtomobilyakh-.html

Патрульные автомобили оснастят устройствами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Инспекторы ДПС теперь не будут мерзнуть на дорогах в ожидании нарушителей. Они начнут патрулировать улицы на авто. Таким образом планируют еще более обезопасить дорожное движение, сообщили в пресс-службе Главного управления безопасности дорожного движения МВД.

ГУБДД составило список планов, намеченных к реализации в нынешнем году. В их числе - и отказ от пешего несения службы.

Причем патрульные автомобили оснастят устройствами автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

В конце прошлого года в ГУБДД рассказали, что в период с августа по октябрь 2020-го был произведен закуп 81 автомобиля на сумму около 18,790 млрд сумов. Все автомобили были приобретены для служебного пользования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Теги:
Узбекистан, автомобиль, ГУБДД, ДПС



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