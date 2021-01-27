В Ташкенте у конечных станций метро появятся перехватывающие парковки

В столице республики зарегистрировано более 500 тысяч личных автомобилей, а общественным транспортом перевозится в среднем 480 тысяч пассажиров.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В скором времени в Узбекистане появятся перехватывающие парковки около конечных станций метро, сообщили на пресс-конференции в АИМК.

"Во многих странах люди приезжают к метро на личном автомобиле, ставят его на парковку рядом с метро и продолжают свой путь на общественном транспорте. У нас в Ташкенте планируется создание аналогичной системы и так называемых перехватывающих парковок", – рассказал начальник отдела Ташкентского городского транспортного управления Ахрорходжа Тошходжаев.

По информации АИМК, на данный момент в столице республики зарегистрировано более 500 тысяч личных автомобилей, а общественным транспортом перевозится в среднем 480 тысяч пассажиров.

Недавно в руководстве УП "Тошкент метрополитени" рассказали, почему в столичном метро происходит такое скопление автомобилей.

Почему в ташкентском метро происходит скопление пассажиров - ответ руководства >>

Оказывается, столпотворения вызывает и такой факт, как неправильное размещение пассажиров по всей длине платформы. Пассажиры пытаются попасть только в головной или хвостовой вагоны поезда, при этом в серединных вагонах бывает достаточно места.