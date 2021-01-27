За предпринимателями закрепят молодых людей, для обучения бизнесу на практике

Министерство инвестиций и внешней торговли должно будет создать на местах молодежные зоны промышленности и бизнеса.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев обсудил с ответственными ведомствами меры по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодежи, сообщает пресс-служба главы государства.

Для справки: В Узбекистане более 18 млн молодых людей до 30 лет или 55% населения. Официальный уровень безработицы среди 18-30-летних граждан составляет 17%.

Лидер страны подчеркнул необходимость поддержки молодежного предпринимательства, обеспечения работой тех, кому еще нет 30, помогая им в профессиональном обучении. Еще одно важное направление работы - организация содержательного досуга.

Республиканская рабочая группа изучает предложения молодежи на местах: выявляется множество недостатков в профессиональном обучении, трудоустройстве и кредитовании молодых людей. Проблемы имеются и в системе содержательной организации их свободного времени. Материально-техническая база большинства культурных центров, парков и спортивных комплексов неудовлетворительна, кружки и секции работают "для галочки".

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Глава государства призвал адресно решать эти задачи в разрезе районов и городов. На заместителей хокимов по экономике, инвестициям и сельскому хозяйству возложены вопросы занятости. За привлечение молодежи к предпринимательству ответят руководители территориальных подразделений Государственного налогового комитета, Торгово-промышленной палаты и коммерческих банков. В сферу ответственности заместителей хокимов по вопросам молодежи теперь войдет содержательная организация досуга молодежи, а районные прокуроры, начальники отделов внутренних дел и по делам обороны возьмут на себя работу с неорганизованной молодежью, предупреждение преступности, формирование чувства патриотизма.

Президент указал на необходимость обучить в 2021 году 500 тысяч молодых людей профессиям и предпринимательству. Поручено увеличить количество традиционных или дистанционных курсов в районах и городах, обучить безработную молодежи с помощью этой системы профессиональным и предпринимательским навыкам, обеспечить занятость.

Отдельно остановился Мирзиёев на необходимости оснащения моноцентров "Ишга мархамат" и профессиональных колледжей, на разработке профессиональных стандартов и повышении квалификации тренеров.

В рамках программы "Молодежь: 1+1" юноши и девушки будут закреплены за предпринимателями, чтобы развивать свои деловые навыки. Им будут предоставлены льготные кредиты и оказана помощь в процессе открытия собственного дела. Министерство инвестиций и внешней торговли должно будет создать на местах молодежные зоны промышленности и бизнеса.