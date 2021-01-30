Узнефтегаз и столичный вуз договорились об организации практики для студентов

Кроме того, студенты и педагоги, ведущие исследовательскую деятельность смогут пройти практику и повысить квалификацию в том числе за границей.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" и Ташкентский государственный технический университет подписали меморандум о взаимопонимании в образовании и совместных исследованиях, сообщила пресс-служба АО.

Планируется объединить теоретические и практические знания и, таким образом, повысить качество образования и подготовить молодых специалистов к будущей работе.

Студенты бакалавриата и магистратуры будут проходить производственную и научную практику на предприятиях, входящий в структуру АО "Узбекнефтегаз". Кроме того, студенты и педагоги, ведущие исследовательскую деятельность смогут пройти практику и повысить квалификацию в том числе за границей.

Запланирована также организация совместных исследований и производственных испытаний с привлечением профессорско-преподавательских кадров, базовых докторантов, молодых ученых и исследователей.

Чтобы обеспечить образовательную и производственную интеграцию докторантам, базовым докторантам, независимым соискателям создана возможность организации двойного научного руководства. При этом первый научный руководитель назначается университетом, а второй - из опытных специалистов производственных предприятий.

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В дальнейшем с производственным предприятием и университетом будут заключены совместные научно-исследовательские проекты и хозяйственные договоры на совместные научные разработки.