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Вакцинация

Число участников испытаний китайской вакцины в Узбекистане увеличат

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210201/15909410/Chislo-uchastnikov-ispytaniy-kitayskoy-vaktsiny-v-Uzbekistane-uvelichat.html

Это будет сделано для повышения эффективности, а также из-за того, что число участников во время второй и третьей дозой прививки может сократиться.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Во время последней стадии испытаний китайской вакцины от коронавируса в Узбекистане будет принимать участие намного больше добровольцев, чем планировалось, сообщает пресс-служба министерства инновационного развития.

Это будет сделано для повышения эффективности, а также из-за того, что число участников во время второй и третьей дозой прививки может сократиться.

"На последней стадии испытаний рекомбинантной вакцины от коронавируса китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical в Узбекистане будет около девяти тысяч добровольцев, а не пять, как планировалась ранее", - говорится в сообщении.

Известно, что на 30 января 5291 доброволец получил первую дозу вакцины, 790 человек - вторую дозу вакцины. При этом половина добровольцев, участвующих в испытании, получают плацебо.

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Напомним, в Узбекистане намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. По расчетам, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60% населения. Численность населения республики превышает 34 миллиона. 

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Теги:
Карантин, пандемия, коронавирус, Китай, Китай, Узбекистан, Узбекистан, вакцинация, Вакцина



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