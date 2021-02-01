Юлдуз Усманова резко ответила на решение Атаджанова баллотироваться в президенты

По ее словам, этот артист вряд ли способен управлять такой страной, а Шавкат Мирзиёев многое пережил еще до того, как стал главой республики.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Юлдуз Усманова резко высказалась на тему решения Джахонгира Атаджанова стать президентом Узбекистана. Об этом сообщает Telegram-канал Shou-biznes yangiliklari.

"Человек, который не справился со своей профессией и семьей, как может быть президентом? Каждый должен заниматься своим делом. Это смешно, мне жалко таких людей. Сегодня говорит одно, завтра совсем другое. Надо начать с себя. Не нужно делать из этого анекдот и необходимо уважать народ", — сказала Усманова.

По ее словам, этот артист вряд ли способен управлять такой страной, а Шавкат Мирзиёев многое пережил еще до того, как стал главой республики.

Не остановить: Джахонгир Атаджанов решил создать свою партию >>

Напомним, Джахонгир Атаджанов решил не останавливаться на желании стать президентом Узбекистана и заявил о намерении создать новую политическую партию.

В недавнем сообщении к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву Атаджанов заявил, что желает попробовать свои силы в качестве хокима одного из регионов.