Будет чем удивить: как Самарканд готовится к саммиту ШОС

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik, Дильшода Рахматова. Как идет строительство в Самарканде и чем планирует удивить гостей этот город, корреспонденту Sputnik Узбекистан показал и рассказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов.
Для проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году, который пройдет именно в Самарканде, подготовят всю необходимую инфраструктуру, отметил Абдухакимов.
По этому случаю в городе планируют провести масштабную реконструкцию.
Аэропорт со звездами
Власти разработали план мероприятий по подготовке международного аэропорта Самарканда к встрече глав государств и правительств, а также гостей стран ШОС.
Строительство уже идет полным ходом. Новый аэропорт будет современным и высокотехнологичным.
Азиз Абдухакимов начал объезд именно с этого объекта.
Дизайн проекта представляет собой "синтез прошлого и настоящего". Аэропорт будет иметь форму "открытой книги" с изображениями созвездий прямо на крыше здания.
Это еще раз напомнит жителям и гостям города о вкладе выдающегося астронома Мирзо Улугбека в развитие науки и цивилизации всего человечества.
Новые технологии и санитарная безопасность: как строится аэропорт в Самарканде >>
Для строительства привлечены ведущие международные эксперты по архитектуре: проект аэропорта общей стоимостью 62 миллиона долларов реализуется турецкой инженерно-строительной компанией Kiklop и отечественной Primetime Group, подрядчиком выступает Enter Engineering.
Для комфорта путешествующих будут внедрены самые современные технологии: новый вид регистрации пассажиров и багажа и максимально удобное обслуживание при посадке.
Всего планируется сделать 26 регистрационных точек: отдельно для международных вылетов и местных. В разных местах будут находиться и залы ожидания — международный и местный.
Кроме того, известно, что на летном шоссе сделали специально дополнительную полосу международного стандарта для принятия большегрузных боингов.
Рабочего названия у аэропорта пока еще нет, однако конкурс уже в самом разгаре. Предлагаются такие варианты: "Амир Темур", "Мирзо Улугбек", "Самарканд".
Завершить строительные работы и сдать объект в эксплуатацию планируется уже в этом году.
Новый международный туристический центр: гостиницы, винодельня и амфитеатр
Для гостей ШОС и, конечно же, туристов к концу 2021-го планируется достроить новый Самаркандский международный туристический центр — это будет основная территория, где пройдут мероприятия запланированного саммита.
В дальнейшем подразумевается, что именно сюда будут съезжаться туристы со всего мира.
Основное строительство развернулось на территории в 135 гектаров.
По двум берегам знаменитого Гребного канала будут располагаться: этногородок "Вечный город", винодельня, гостиницы и внушительный по размерам трехэтажный Конгресс-холл (площадь 2 800 кв. метров, площадь основного зала, где будут проходить совещания первых лиц, 65х65 м, высота 14 метров), где непосредственно пройдут совещания, саммит руководителей стран ШОС.
К слову, в городе имеются пока около 160 отелей, также построены гостевые дома и хостелы.
Однако раньше, когда не было пандемии и туристический поток был высоким, этих почти 7 тысяч мест для размещения катастрофически не хватало.
Именно поэтому в новом проекте власти уделили особое внимание гостиницам.
Как рассказал Абдухакимов, в Самарканде возведут 8 отелей (7, 11 и 22 этажей) разных категорий и звездности.
Они будут рассчитаны на 1,2 тысячи номеров, в которых разместят гостей и участников предстоящего саммита.
"В Узбекистане формируется уже своя гостиничная сеть под маркой "Мароканда Парк Хотел". Эта сеть отелей сначала появится в Самарканде и в дальнейшем, я надеюсь, заработает по всей республике", — отметил Абдухакимов.
Известно, что глава государства Шавкат Мирзиёев поручил вынести строительство больших гостиниц за пределы города.
"Во-первых, это выполнение всех требований ЮНЕСКО по обеспечению сохранности нашего материального культурного наследия, и, самое главное, все, что здесь возводится, полностью соответствует всем международным требованиям", — объяснил Абдухакимов.
Напротив этногородка "Вечный город" ближе к Гребному каналу будет располагаться амфитеатр, который смотрит и на новый международный туристический центр, и на старую часть города.
Также планируется, что в этом туристическом центре будет проходить Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари". Обычно он проходил раз в два года на площади Регистан.
Самаркандский Гребной канал
Это еще одна местная достопримечательность. Он был построен и открыт еще в советское время для проведения турниров и соревнований по гребным видам водного спорта, а также для тренировки спортсменов по гребному спорту.
Длина канала составляет 2 180 метров, а ширина — более 150 метров. Он полностью соответствует международным стандартам.
В регионе Центральной Азии это единственный подобный спортивный объект, а в рамках всего мира — один из нескольких.
По словам Азиза Абдухакимова, несмотря на то, что вокруг Гребного канала сегодня возводится туристический центр, он продолжит функционировать в качестве спортивного объекта.
Более того, чтобы поддержать основное функциональное значение канала, власти возведут вокруг него за счет государственных средств новые спортивные сооружения.
Тут будут проходить различные соревнования международного уровня. В частности, уже принято решение, что в 2025 году в Узбекистане пройдет Молодежная Азиатская олимпиада, и по гребному спорту турниры будут проходить именно в Самарканде.
Также тут предусмотрено строительство бассейнов открытого и закрытого типов.
Саммит ШОС в Самарканде станет уже четвертым, который пройдет в Узбекистане. Ранее такое значимое международное мероприятие проходило только в Ташкенте в 2004, 2010 и 2016 годах.