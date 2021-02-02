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Международные плехановские чтения

В Ташкенте прошли Международные плехановские чтения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210202/15919044/V-Tashkente-proshli-Mezhdunarodnye-plekhanovskie-chteniya.html

На базе филиала образован Факультет цифровой экономики и финансов, функционируют лаборатории Цифровой экономики, бизнес-аналитики, информационных технологий. Открыты 2 новых нанокласса.

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. В Ташкентском филиале Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова состоялись XXXIV Международные плехановские чтения, сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Этот год стал юбилейным для филиала вуза: ему исполнилось 25 лет. Среди участников встречи – руководители министерств и ведомств, ректоры отечественных и зарубежных вузов, представители дипломатического корпуса РФ и зарубежных стран, эксперты и молодые ученые, научные сотрудники, докторанты, профессорско-преподавательский состав вузов.

Целью форума назвали обсуждение научных, методологических и практических вопросов развития национальных экономик в современных реалиях с учетом цифровизации, определение путей и обоснование актуальных инновационных подходов к модернизации образовательных ресурсов в условиях пандемии, социальная политика и поддержка молодежи.

В Узбекистане действуют более десяти представительств российских вузов, при этом в скором времени ожидается открытие еще одного - филиала Санкт-Петербургского государственного университета.

На первоначальном этапе вуз будет осуществлять подготовку специалистов по трем направлениям — филология восточных языков, этнография и экономика стран Востока, а также биомедицина.

Обучение в филиале будет вестись на русском языке в соответствии с законодательством РФ, на основании учебных планов и программ, утвержденных российским вузом.

 

Теги:
высшее образование, Образование, Россия, Узбекистан, РЭУ имени Плеханова



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