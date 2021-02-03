16:10 03 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Электрический гольфкар

Узбекистан импортировал более 130 электромобилей

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
Получить короткую ссылку
52 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210203/15925927/Uzbekistan-importiroval-bolee-130-elektromobiley.html

Всего было импортировано 92 электромобиля из Китая, 13 - из Республики Корея, 7 - из Грузии, 7 - из США и 5 - из Германии, а также 7 – из других стран мира.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Узбекистан в прошлом году импортировал из-за рубежа 131 электроавтомобиль, сообщают в Госкомстате.

"Всего было импортировано 92 электромобиля из Китая, 13 - из Республики Корея, 7 - из Грузии, 7 - из США и 5 - из Германии, а также 7 – из других стран мира", - говорится в информации.

Напомним, в 2021 году в Узбекистане будут созданы условия для электромобилей, что включает в себя строительство зарядных станций для них.

Узбекистан готов к электромобилям: что появится в республике >>

В октябре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое утверждает стратегию перехода на "зеленую" экономику.

Например, в секторе "Транспорт" указаны расширение производства и использования электромобилей, автомобилей с гибридными двигателями, на газовом топливе, а также активное использование "зеленого" общественного транспорта в городе.

Теги:
электромашина, электромобиль, автомобили, автомобиль, импорт, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Не до коронавируса: в Австралии снова бушуют страшные пожары - фото
Starship Илона Маска взорвался после испытательного запуска — видео инцидента
Вакцинация в Узбекистане - что известно сейчас
Вакцинация от COVID-19 в Узбекистане — что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться