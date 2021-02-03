Узбекистан импортировал более 130 электромобилей

Всего было импортировано 92 электромобиля из Китая, 13 - из Республики Корея, 7 - из Грузии, 7 - из США и 5 - из Германии, а также 7 – из других стран мира.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Узбекистан в прошлом году импортировал из-за рубежа 131 электроавтомобиль, сообщают в Госкомстате.

"Всего было импортировано 92 электромобиля из Китая, 13 - из Республики Корея, 7 - из Грузии, 7 - из США и 5 - из Германии, а также 7 – из других стран мира", - говорится в информации.

Напомним, в 2021 году в Узбекистане будут созданы условия для электромобилей, что включает в себя строительство зарядных станций для них.

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В октябре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое утверждает стратегию перехода на "зеленую" экономику.

Например, в секторе "Транспорт" указаны расширение производства и использования электромобилей, автомобилей с гибридными двигателями, на газовом топливе, а также активное использование "зеленого" общественного транспорта в городе.